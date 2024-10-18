Епічна битва за віру. За церковними боями навкулачки напередодні спостерігала вся країна. У Черкасах сталося грандіозне побоїще за Свято-Михайлівський храм. Він перейшов у власність православної церкви України. Але промосковському попу та його парафіянам це не сподобалося. Тож, вони вирішили штурмом брати храм. Під куполом розминали кулаки, запускали одне в одного лавками та жбурляли відрами. У поліції кажуть, порушили провадження про хуліганство, бійка минулася не безкровно.

Попередньо — 26 потерпілих. У них зафіксовані забої, дехто надихався газом, в однієї пані була підозра на перелом. У ситуацію втрутилися поліція та міський голова. Чим усе завершилося, розповіла кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Цей епічний двобій розпочався біля воріт і продовжився в храмі. В хід пішли лавки і відра. Старший капелан черкаської області отець Назарій пояснює, що це було.

“Сьогодні відбувся перехід Свято-Михайлівського собору до православної церкви України”, — каже він.

У Черкасах сталося грандіозне побоїще за Свято-Михайлівський храм / Скриншот із сюжету ТСН

Ми йдемо вже мирною територією одного з найбільших соборів України черкаського Свято-Михайлівського. Отче — досі у бронежилеті.

“Я настроївся, що мене тут можуть і пристрелити, бо минулого разу вони тут зі зброєю ходили, очікувати від цих росіян… Ну, вони воюють проти нас, їм треба нас знищувати”, — каже отець.

Ще кілька місяців тому, стверджує капелан, громада міста — проголосувала за перехід до православної церкви України.

“Але російський мир нікуди не відступає — ви ж розумієте, що оцей собор — це такий центральний бастіон російського миру тут в нас”, — каже отець.

Це відео знято в Свято-Михайлівському соборі 7 січня цього року. На старостильне різдво тутешній митрополит Феодосій поминає керманича російської церкви. Тільки за останній рік Феодосію було оголошено п’ять підозр: за розпалювання релігійної ворожнечі, заперечення російської агресії та підривну діяльність проти України.

“Вони перестали маскуватись. То хоч якісь на них маски були, шо вони маскувались, ніби вони українська церква”, — розповів отець.

В бійці між українською та проросійською громадами Феодосій теж брав участь.

Анатолій Бондаренко, мер Черкас / Скриншот із сюжету ТСН

“Наш собор є приватною власністю єпархіального управління, він не належить нікому більше”, — заявляв він.

Тут російський батюшка не лукавить. Собор на центральній площі Черкас дійсно фактично був приватною власністю. РПЦ тоді примудрилася фактично приватизувати ще й цілий парк навколо церкви.

“Собор будувався без жодного документу, і було отримано свідоцтво про право власності приватним реєстратором в районі, якщо я не помиляюсь, Чорнобаївському. Громада міста черкаси подала в суд, відсудила”, — розповів мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко.

У власність громади станом на зараз повернули парк. За собор доведеться ще судитися. Громада тим часом активно обживає територію собору. Всюди тепер українські прапори.

У Черкасах сталося грандіозне побоїще за Свято-Михайлівський храм / Скриншот із сюжету ТСН

Оці потрощені лавки — це, власне, все, що нагадує нині про події, що відбулися тут. Хоча не тільки – он там нагорі український прапор, він тут вперше з моменту будівництва собору. Тепер це — гарнізонний храм черкаської єпархії.

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