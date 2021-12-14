У Черкасах суд відпустив іноземця, який посеред вулиці побив та порізав дитину

У Черкасах суд відпустив іноземця, який посеред вулиці побив та порізав дитину

Чоловіка відпустили, призначивши 2 роки іспитового терміну.

У Черкасах вірменин побив та порізав хлопця, бо він випадково зачепив його, коли їхав на велосипеді. Суд визнав чоловіка винним, проте звільнив від ув'язнення.

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкаси, повідомляє ТСН.ua.

Напав на дитину та два дні переховувався від слідства

За даними суду, інцидент стався у квітні 2021 року на перехресті вулиць Смілянська та Свято-Макаріївська у Черкасах. Відомо, що неповнолітній їхав на велосипеді та випадково зачепив педаллю чоловіка. Через це іноземець побив дитину. Потім, коли чоловік та неповнолітній зупинились на пішохідному переході, він запхав у живіт дитини ніж.

Підозрюваний з місця злочину втік та два дні переховувався від слідства. Проте його розшукала поліція.

Скриншот із Єдиного судового реєстру

У дитини діагностували тяжкі тілесні ушкодження

За даними суду, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, а саме: проникаючого поранення черевної порожнини з ушкодженням тонкого та товстого кишківника та внутрішньо-черевної кровотечі, що ускладнилася розвитком перитоніту (запалення очеревини) та утворенням абсцесів черевної порожнини та малого тазу.

Підозрюваний розкаявся та повідомив, що помирився із потерпілим

У суді підозрюваний свою провину визнав. Він розповів, що неповнолітній під час їзди на велосипеді зачепив його, через що той зробив хлопцю зауваження. після цього дитина нібито образила його. Тоді чоловік побив хлопця та пішов уперед. Коли він побачив, що хлопець його наздоганяє, то дістав ножа, щоб нібито захиститись, а що було далі він не пам'ятає. Також підозрюваний погодився заплатити потерпілому 20 965,85 грн за лікування. Іноземець додав, що помирився з потерпілим та компенсував йому шкоду.

Рішення суду

Суд визнав підозрюваного винним за ч.1 ст.121 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі. Проте суддя відпустив чоловіка, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового.

Засуджений повинен:

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

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