У Черкасах жителі будинку сортують сміття, а на зароблені гроші наводять лад у дворі: відео

У Черкасах жителі будинку сортують сміття, а на зароблені гроші наводять лад у дворі: відео

Сортувати непотріб мешканців навчила сусідка - 25-річна дівчина з інвалідністю.

У Черкасах жителі будинку сортують сміття, а на зароблені гроші наводять лад у своєму дворі. Сортувати непотріб мешканців навчила сусідка - дівчина з інвалідністю.

Вона проводила тренінги, під час яких розповідала, як правильно сортувати тверді відходи і що не слід викидати з органіки., йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

25-річна Анна неодноразово з'являлася на телеканалах після того, як пройшла онлайн-навчання, написала екологічний проєкт і стала вчити своїх сусідів сортувати сміття.

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Будинок, у якому живе дівчина, зводився для родин з дітьми з інвалідністю. Тут широкі коридори, є пологі пандуси та відсутні пороги. Більшість сусідів, несподівано з'ясувала для себе Анна, готові сортувати сміття.

"Лише поставили контейнер для батарейок. Почали питати, коли буде контейнер для лампочок", - розповідає черкащанка.

Згодом двором стали перебирати макулатуру, скло та пластик, а Анна проводила цілі практикуми, на яких вчила, що тара має бути чистою і її бажано сплющити.

Нині жителі цілим будинком назбирують близько 70 кілограмів пластику і заробляють близько 2 тисяч гривень на рік. Кошти за сміття витрачають на облаштування свого подвір'я. Воно тут взірцево-показове: з доглянутими алейками та новенькими лавочками.

Під парканом стоїть бак - для усього непотребу. Раніше їх було два, однак після сортування будинком стали викидати вдвічі менше мотлоху.

Тим часом в Анни ще більші плани - вона хоче, аби й інші ОСББ долучилися до сортування. А поки, окрім твердих відходів, Анна з сусідами стала сортувати ще й органіку, яку щодня носять на сусідню мініферму, де на неї чекають коні та кози. Детальніше дивіться у сюжеті ТСН:

Новини України: у Черкасах жителі будинку сортують сміття, а на зароблені гроші наводять лад у дворі

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