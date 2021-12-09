У Чернігівській області попрощались із загиблими у ДТП із маршруткою мамою з донькою і закоханою парою

У Чернігівській області попрощались із загиблими у ДТП із маршруткою мамою з донькою і закоханою парою

Колона із містян, які прощались із загиблими розтягнулась на сотні метрів

На Чернігівщині прощаються із загиблими в наймасштабніший аварії цього року - між маршруткою та вантажівкою, в якій загинуло 13 людей.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Найбільше жалобних церемоній у невеличкому містечку Борзна, тут приспущені прапори, або ж вони мають чорні стрічки. Опівдні в місті попрощалися з Ніною та Юлею Ткаченками. Вчителька англійської мови їхала до лікарні, а її донька - студентка третього курсу київського політеху - супроводжувала маму. На прощання прийшли десятки містян і колона розтягнулась на сотні метрів. Люди несли квіти і жалобні вінки.

За кілька років до того, теж в аварії, загинув чоловік та батько жінок.

А в ці хвилини Борзна прощається із Ярославом Веремієнком - він їхав в автобусі разом зі своєю дівчиною - Вікторією Гурин. Вони були закохані, збиралися побратися, і загинули разом.

Вікторію також поховають сьогодні, у її рідному місті Мена. «Збирали кошти на весілля, днями мав їй освідчитись», - розповідають рідні хлопця.

ДТП у Чернігівській області: тривають прощання із загиблими

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