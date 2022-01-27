У Чернігівській області зникло більше десятка дорожніх знаків: хто й навіщо їх поцупив

У Чернігівській області зникло більше десятка дорожніх знаків: хто й навіщо їх поцупив

Знаки абсолютно нові, їх лиш недавно встановили після ремонту дороги.

На Чернігівщині невідомі викрали дорожні знаки разом з металевими оцинкованими стовпчиками, на які вони кріпляться. Зникнення виявив відповідальний за дорогу під час її патрулювання.

Про те, куди і навіщо зникають дорожні знаки - 26 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Більшість знаків, каже представник підрядної організації з експлуатаційного утримання дороги Р67 Андрій Абашин, зникло на двадцятикілометровому відрізку навколо Ніжина. На деяких з них - ще навіть пакувальна плівка не облізла.

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Списувати крадіжки на жителів навколишніх сіл - дорожники не хочуть. Бо теж, кажуть, немає системності. З одного боку села - знаки є, з іншого - зникли.

Дорожники помітили закономірність: попит мають, головно, нові конструкції.

"Вони (стовпчики - Ред.) виготовлені з нержавіючої сталі. Ця труба може слугувати довгий час, її можна використовувати в господарських потребах, а знаки теж можна використовувати для ремонту", - пояснює Андрій Абашин.

В Україні на 46 000 кілометрів доріг лише державного значення встановлено майже пів мільйона знаків. Торік - зникло 2 200, позаторік - ледь не вдвічі більше - 3 900.

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Крім того, крадені знаки з однієї дороги інколи знаходили на іншій.

Знаки головно крадуть там, де низька щільність проживання населення. Шанси бути поміченим мінімальні. Але інколи навіть і камери відеоспостереження не зупиняють.

А от розкрито торік лише 40 крадіжок. Крали переважно на металобрухт. Ніжинські поліцейські свої пошуки з цього і почнуть.

У Чернігівській області невідомі викрали дорожні знаки | Новини України

"Ця версія, а саме крадіжка для подальшого здавання на металобрухт - є найбільш ймовірною у даному випадку і розпочнемо пошуки із відпрацювання пунктів прийому металобрухту, відпрацюємо всіх раніше судимих за вчинення аналогічних злочинів", - повідомила речниця поліції Ніжина Інна Музиченко.

А ще дорожники сподіваються на свідомість людей. Бо крадіжка знака - це не просто матеріальні збитки, їхня відсутність призводить і до ДТП.

Нагадаємо:

У Харкові двоє підлітків вирішили записати відео для Мережі, а для цього потрощили дорожній знак. Один із підлітків його нівечив, а інший записував на відео. Поліцейські змусили хулігана відновити дорожній знак.

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