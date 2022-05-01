У Чернігові щонайменше сім сотень людей загинули під час облоги: чим живе та як відновлюється місто зараз

У Чернігові щонайменше сім сотень людей загинули під час облоги: чим живе та як відновлюється місто зараз

Облога Чернігова: щонайменше 700 людей загинули під час оточення ворогом.

Чернігів майже місяць був в оперативному оточенні ворогом. Росіяни його бомбардували, обстрілювали, позбавляли комунікацій і намагалися відрізати від столиці, але Чернігів встояв і не пропустив окупантів далі страшною ціною - щонайменше 7 сотень людей загинули під час облоги.

Про те, як вороги не мали жалю і до багатої історії міста, намагаючись трощити все, попри історичну цінність, йдеться 1 травня в сюжеті ТСН.

Чернігів - неначе живий підручник історії, або музей просто неба. Свого часу його вже намагались понищити росіяни. А ще - поляки, литовці, татари та німці. Тепер на тілі його історичних пам'яток - є шрами і від наступу путінської орди.

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Стінам Катериненської церкви уже понад триста років. А от діркам, що їх показує директор Чернігівського історичного музею - лише місяць. Посічений фасад, вибиті шибки. Сергій Лаєвський каже: оточивши місто російські війська обстрілювали його хаотично і безжально. Дісталося і одному з найдавніших соборів України. Спасо-Преображенський храм 11 століття - ровесник Софії Київської.

Втім, лише зрешеченими стінами не обійшлось. Юнацьку бібліотеку - памятку кінця 19-го століття - майже знищено. Загалом, в уряді зафіксовано понад 2 десятки злочинів проти культурної спадщини Чернігова. І аналогії напрошуються самі собою.

Символічно, що колишній кінотеатр Щорса у центрі таких самих ушкоджень зазнав у Другій світовій. Влучила в те саме місце бомба рашистська… руйнування такі самі, тут багато паралелей", - зазначає директор Чернігівського історичного музею Сергій Лаєвський.

Зої Приступі 89. Колись застала нацистів, а тепер - і рашистів та згадує, як над її головою ще недавно свистіли ворожі "Гради", а вона й не розуміла що відбувається.

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У Святоказанській церкві, у якій жінка стежить за чистотою та порядком, сліди від “руського міра” навіть в середині. Величезні дірки - просто в іконах.

На стадіоні імені Гагаріна - того таки Гагаріна земляки рознесли і трибуни. Із них ще кілька тижнів діставали вибухонебезпечні залишки снарядів. Відбудовувати стадіон, каже його директор до завершення війни навряд чи вийде.

"Наразі стадіон зруйнований на 80%-90 відсотків", - говорить Андрій Волков, директор олімпійський комплексу "Чернігів".

І хоч війна триває, а у місті час від часу знову - повітряні тривоги - чернігівці намагаються повернутися до нормального життя. Такого, яким воно було до облоги. На Красній площі дівчата записують відео для тік-току. Художник Володимир завершує картину, яку розпочав іще до вторгнення, а пані Анна - уже висаджує квіти біля дому, який теж поруйновано війною. А квартира - одразу під гігантською дірою, яку залишив по собі російський снаряд.

Втім будівлі - це все одно не головне. Їх можна відновити. Головне - чернігівці, які мужньо витерпіли облогу і рятували один одного.

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Один із місцевих волонтерів Олег Бібіков - ресторатор, з початку повномасштабної війни його заклад став рятувальним колом для мешканців міста. Роздали сотни тисяч продуктових наборів, допомагали із ліками та евакуацією. Наразі лагодить понищені будинки, закриває вибиті вікна.

Руїни та випалена земля - такий вигляд нині мають околиці Чернігова і cусідні села. На городах тут можно побачити вирви і залишки російських ракет. Під опікою волонтерів - майже кожне подвір'я. Вони допомагають розчищати, перекривати спалені, проламані дахи та вибиті вікна. Кажуть, у ті будинки, що встояли, уже можуть повертатись люди. Є і ті, кому повертатися нікуди. Але вони вірять: все відбудують і будуть жити у своєму героїчному місті.

Облога Чернігова: щонайменше 700 людей загинули під час оточення ворогом

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