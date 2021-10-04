У Чернігові суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у вбивстві поліцейського: подробиці

У Чернігові також попрощались із вбитим правоохоронцем.

Вбивство копа. Трьом підозрюваним в умисному вбивстві поліцейського в Чернігові вже обрали запобіжні заходи. Їх відправили під варту на 2 місяці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Загалом у цій справі вже п'ятеро фігурантів. Чотирьох підозрюють в умисному вбивстві поліцейського. Із них лише одному виповнилося 18 років. І ще один чоловік фігурує в цій справі за скоєння грабежу - поцупив сумку одного з поліцейських.

За версією слідства, у ніч проти суботи компанія молодиків до непритомності побила двох поліцейських. Один із них помер на місці. Другий - зараз у реанімації. Обидва перебували у відпустці, одягнені були в цивільне. Момент побиття потрапив на камери відеоспостереження. Що саме стало причиною жорстокого нападу - поліцейські ще з'ясовують. Сьогодні в рідному місті попрощалися із загиблим 30-річним капітаном поліції Артуром Єрохіним. Без батька залишилися двоє дітей.

Новини України: першого підозрюваного у вбивстві копа в Чернігові просять взяти під варту

Нагадаємо, 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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