У Чернігові чоловік за 500 доларів погодився працювати на РФ: чим усе закінчилося

У Чернігові засудили чоловіка, який хотів спалити авто військових / © pixabay.com

У Чернігові Деснянський районний суд оголосив вирок місцевому мешканцю, який на замовлення ворожих кураторів готував диверсію проти українських військових. Чоловік намагався спалити автівку, передану на потреби ЗСУ благодійним фондом.

Про це йдеться у матеріалах справи.

Вербування через месенджери та «інструкції з підпалу»

Як встановило слідство, у травні 2025 року підсудний встановив контакт із невстановленою особою через додаток AyuGram (одна із версій «Телеграм» — ред.). Йому запропонували «легкий заробіток» — 500 доларів США за підпал автомобіля, що належить ТЦК або ЗСУ.

Зловмисник отримав від куратора детальні відеоінструкції, як саме вчиняти підпал та як фіксувати це на відео для звіту.

Полювання на військові пікапи

Для реалізації плану фігурант придбав розчинник та розпочав «полювання» на автівки. Він фотографував військові машини в місті та відправляв їх замовнику на узгодження. Вони домовились підпалити зелений пікап Ford F150, який волонтери передали армії.

«6 травня обвинувачений вирушив до місця перебування автівки для вчинення підпалу, проте не зміг довести справу до кінця, бо помітив поблизу сторонніх осіб», — йдеться у вироку суду.

Того ж дня чоловіка затримали співробітники СБУ.

Позиція захисту та вердикт суду

У суді чоловік свою провину не визнав. Він переконував, що не збирався нічого палити, а хотів «обманути замовника»: змонтувати фейкове відео підпалу та отримати гроші. Проте дані геолокації його телефону та вилучена легкозаймиста суміш довели зворотне.

Суд визнав чоловіка винним у замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Вирок суду:

5 років позбавлення волі ;

Стягнення витрат на експертизи (понад 1700 грн);

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі.

