У Чернівцях донори здавали кров просто в торговому центрі у супроводі оркестру: відео

У Чернівцях донори здавали кров просто в торговому центрі у супроводі оркестру: відео

Організатори проєкту таким чином хотіли показати, що донорство – це також мистецтво.

У Чернівцях провели акцію "Мистецтво донорства" - просто посеред торгово-розважального центру медики розгорнули пункт забору крові. Тож містяни могли стати донорами, не відвідуючи лікарню.

Також читайте Пацієнт стає донором самому собі: лікарі досягли повної ремісії за невиліковної форми раку

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, оркестранти ж в цей час грали класичну музику, а художник - малював на згадку портрети тих, хто таки вирішив стати донором. Організатори проєкту таким чином хотіли показати, що донорство – це також мистецтво.

За кілька годин здати кров у неформальній обстановці зголосилися три десятки чернівчан.

"Є дуже багато стереотипів, пов’язаних з донорством. Люди бояться, бо це лікарня і їм не хочеться туди іти, тому ми стараємося їх вивести в якісь такі нетрадиційні локації, де вони не звикли", - пояснила координаторка всеукраїнської платформи "ДонорUа" Людмила Лінник.

У Чернівцях донори здавали кров у супроводі оркестру просто у ТРЦ | Новин України

Такий підхід до донорства отримав відгук у місцевих жителів.

"Ще крутіше, ніж зазвичай, бо зараз атмосфера святкова і це дуже надихає. Спонукає те, що з кров’ю завжди ситуація в лікарнях напружена, тому є сенс підтримати", - сказав донор Олександр Фесюк.

Читайте також: