У Чернівцях хочуть влаштувати аукціон за місця на цвинтарі: йдеться про незвичайні кілька квадратних метрів

У Чернівцях вирішили продавати столітні склепи на найстарішому міському цвинтарі. Йдеться про занедбані гробівці, які руйнуються, власників, що мали б доглядати за ними, знайти не вдалося. Таких безіменних гробниць нарахували понад дві сотні і їх готуються виставити на аукціон. Вилучені гроші, кажуть міські урядники, підуть на утримання кладовища, яке має статус історико-культурного заповідника, йдеться в ТСН.

Цвинтар по вулиці Зеленій у Чернівцях - історико-культурний заповідник, йому понад 150 років, він поділений на християнський та іудейський некрополі. На християнській частині півтори тисячі монументів - пам’яток архітектури. Серед них могили відомих буковинців, зокрема Ольги Кобилянської та Юрія Федьковича. Ними, як може, опікується місто і держава, а ось за приватними похованнями мають доглядати власники. “Родичі перебувають за кордоном, тут є знайомі, які доглядають, і в минулому році була проведена реставрація гробівця”, - каже директорка заповідника Анжела Ніколаєва.

Але це радше виняток, більшість склепів, яким понад сотня років, занедбані. Торік почали проводити інвентаризацію - підіймали архіви, шукали власників. Проте понад 200 гробівців залишились неідентифікованими. “Жодної інформації, таблички відсутні. Тобто, місце є, мабуть вона колись і була. Тут є скульптура, яка досить архітектурно є приваблива, вважаємо, що це потрібно відреставрувати”, - кажуть працівники.

Також читайте В Ірпені мешканці самотужки змогли відремонтувати 18-поверхівку, яку росіяни зруйнували чи не найбільше в містечку

Відреставрувати зруйновані склепи у мерії хочуть завдяки новим власникам. Безіменні гробівці виставлять на аукціон, а рештки померлих – перепоховають. “Там немає вільних місць для захоронення, а звичайно, що попит у громадян є. І коли ми бачимо напівзруйнований гробівець і там нема навіть решток, то ми можемо його запропонувати для поховання бажаючим, які можуть його відновити”, - зазначають у заповіднику.

Утім, таке рішення варто було б спочатку винести на громадські обговорення, певні історики. Адже мова йде не про звичайне кладовище, а історичний комплекс. “Для багатьох мешканців Чернівців, такий акт може видатись певною мірою аморальним. Практика перепоховань є, вона не заперечена законодавством України, але у випадку кладовища на Зеленій – це дійсно така унікальна історико-культурна пам’ятка, яка тою чи іншою мірою втратить свою якусь автентичність, унікальність, неповторність”, - зазначає кандидат історичних наук Назарій Христан.

Питання дражливе ще й тому, наголошує історик, що на кладовищі поховано багато людей різних національностей, зокрема, склепи переважно часів румунського періоду. “Тут важливо почути саме думку румунської громади, чи вони не заперечують і чи справді ті, хто похований у цих склепах, є особи невстановлені. Чи бере вона відповідальність за цих померлих, чи готова вона доглядати чи не готова”, - додає історик.

Утім, в мерії певні, усі ризики прорахували. “Вони підуть на аукціон лиш тільки тоді, коли суд визнає їх право власності за громадою, а суд може це визнати лишень, якщо ми надамо їм достатньо доказів того, що вони нікому не належать”, - заявляють у міськраді.

До того ж, мовляв, від покупців вимагатимуть не змінювати історичний вигляд гробівця, адже йдеться про заповідник. Які суми проситимуть на аукціоні, кажуть, буде зрозуміло лише після оцінки, яку ще проводитимуть. До слова, у міста така практика уже була. Востаннє продаж занедбаних усипалень оголошували у 1996. Знайшли покупців для двох десятків склепів. “Зробили реставрацію, відновлення і ви бачите як на сьогоднішній день він виглядає. Це якраз мета того, щоб зберегти і дати нове життя”, - показує директорка один із відреставрованих склепів.

Ідентифікацію поховань з метою продажу проводять лише на християнській частині заповідника. Документи на право власності люди ще можуть подати до червня.

Читайте також:

Чернігівці за рік після окупації пишаються переходом на українську мову і вже готуються до миру

Стрілянина навздогін і пологи під дулами: за рік після звільнення іванківці пригадали пережиті жахи окупації

Єдина на всю Україну собака-водолаз: рятувальники розгледіли у вівчарці із притулку особливі здібності