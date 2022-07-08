У Чернівцях музикант, який не бачить, організував успішне збирання коштів для ЗСУ

Часто - навіть без сторонньої допомоги долає кілометри, аби дістатися, наприклад, до ринку, де більше людей, а отже, більше внесків.

Чоловіку вже вдалося наскладати 15 тисяч гривень. За них волонтери вкомплектували для бійців аптечки, а вуличний музика - не припиняє зббирання, йдеться в ТСН.

Пан Микола перед виходом на вулицю берез із собою плакат, де значиться, що грає він не для розваги, а збирає гроші для армії. «Тато - молодець, що він незрячий і допомагає. Я стараюся частіше водити тата, куди йому потрібно», - розповідає донька музиканта.

Інна проводжає тата на зупинку громадського транспорту щовечора. Він не бачить уже понад 10 років. « Мене надихнув вчинок одного хлопчика. Він збирав кошти теж для армії і я думаю, що може теж піти, заробляти чимось, користь якусь приносити», - каже чоловік.

Тож робить те, що вміє найкраще, два десятки років цим заробляв на життя. Виконує тільки патріотичні та повстанські пісні. З лютого відмовився від російського. «Було недавно, каже: «Зіграй «Катюшу». Я кажу: «Шановний, забуть про «Катюшу», я не знаю вже, що таке «Катюша», - переконує чоловік.

Гра незрячого музиканта майже нікого не залишає байдужим, йому дякують за талант та небайдужість.

Вихідними пан Микола їздить на великий промисловий ринок, добирається сам на маршрутці. Там, каже, можна заробити більше. «Я раніше трохи бачив і був на цьому ринку. Але коли осліп, то вже по пам’яті ходжу», - каже чоловік.

За день на ринку музикант заробляє до 700 гривень: хтось кидає символічну суму, а хтось одразу кілька сотень. «Завдячуючи Миколі, його праці, ми закупили аптечки. Сумочки і наповнюємо їх всім необхідним», - розповідають волонтери, який і віддає кошти музикант.

Волонтери готуються відправити військовим три десятки аптечок, які укомплектували за гроші музиканта. За три місяці чоловік зібрав 15 тисяч гривень.

Пан Микола збирається грати щонайменше до перемоги, а далі збиратиме гроші на відбудову країни.

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