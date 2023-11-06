У Чернівцях попрощались із заступником командира 128-ї бригади: військовий розповів про настрої в ОГШБ

У Чернівцях попрощались із 42-річним підполковником 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрієм Тарасенком, який загинув під час трагедії на Запоріжжі. Військовий був начальником артилерії та заступником командира бригади. Він один із 19 бійців, чию загибель уже офіційно підтвердили в бригаді.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Чернівцях попрощались із заступником командира бригади

Андрія Тарасенка побратими згадують, як наполегливого і людяного командира, який понад усе мріяв про перемогу. Він на фронті від 2014 року, воював на найгарячіших напрямках Донеччини та Луганщини. Провести героя в останню путь прийшли його родичі, побратими і жителі міста.

Прощання з Андрієм Тарасенком

"Жив артилерією і загинув біля своїх підлеглих. Поки триває розслідування. Кожен думає, як це могло трапитися, такого жодного разу не було, поки всі у шоці", - каже заступник командира з морально-психологічного забезпечення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Луковець.

Трагедія на Запоріжжі: що відомо про розслідування ракетного удару

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі військових на Запоріжжі. Там розслідують дії військового командування, яке організувало захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту.

У скупчення військових росіяни поцілили ракетою, там загинули 19 бійців 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Місце ракетного удару

Окрім військових, за інформацією голови Комишуваської громади, у цьому селі поранення дістали й 9 місцевих жителів, пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд.

Відсьогодні на Закарпатті, де дислокується бригада, оголосили триденну жалобу. В області скасували всі святкові заходи, приспустили прапори. А місцеві від самого ранку несуть квіти та лампадки в середмістя.

На Закарпатті вшановують загиблих воїнів

128-ма окрема гірсько-штурмова бригада боронить Україну від початку війни.

Нагадаємо, 4 листопада ЗМІ повідомили про приліт ворожої ракети по воїнах 128-ї закарпатської бригади. Це згодом підтвердили в українському командуванні та уточнили, що трагедія сталася 3 листопада.

Місце ракетного удару

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Прощання із загиблими бійцями 128-ї бригади! Чернівці прощаються із заступником командира

Журналіст Володимир Бойко повідомив, що наказ вишикуватися військовим для нагородження до Дня артилериста віддав командир бригади, який у минулому торгував контрабандою із "ЛНР".

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