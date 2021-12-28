У Чернівецькій області чоловік обчистив туалет: він сидітиме у в'язниці

У Чернівецькій області чоловік обчистив туалет: він сидітиме у в'язниці

Чоловік вкрав з туалету металевий бідон.

У Чернівецькій області на 4 місяці арештували чоловіка за те, що він обчистив туалет.

Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду Чернівецької області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік зайшов до туалету в будівлі "Сторожинецької районної спілки споживчих товариств". Звідти він поцупив алюмінієвий бідон-флягу ємністю 40 літрів, який коштує 876 грн.

У суді підозрюваний свою провину визнав та розкаявся. Також він із представником товариства, яке обікрав, уклав угоду про примирення та компенсував потерпілим матеріальні збитки.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 185 ч. 2 КК України. Його на 4 місяці відправили до в'язниці.

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