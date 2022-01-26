У Чернівецькій області в прикордонному загоні загадково вмирають військові: страшні подробиці загибелі 20-річних хлопців

За останні кілька місяців стало відомо про чотири практично однакові випадки, три з яких закінчилися смертю прикордонників.

У Чернівецькій області в прикордонному підрозділі на кордоні з Румунією знайшли тіло українського військовослужбовця. 19-річний хлопець загинув від вогнепального поранення. За день у тому ж загоні стався ще один подібний інцидент, але, на щастя, несмертельний. Такі випадки на кордоні трапляються далеко не вперше. У вересні 2021 року ми писали про загадкову смерть ще одного військовослужбовця.

ТСН.ua дізнався про обставини загибелі інших солдатів та поспілкувався з представниками 31-ого прикордонного загону.

Як мінімум — четверо загиблих

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Про те, що у прикордонному загоні у Чернівецькій області стався не перший нещасний випадок, нам розповіла родина загиблого військовослужбовця Сергія Чіпака. Зараз відомо щонайменше про чотири подібні інциденти. Один стався 19 січня цього року, ще один — у ніч з 22 на 23 січня. Два інші епізоди сталися у квітні та серпні 2021 року.

Попередньо всі вони підходять під один сценарій: у військовослужбовців були проблеми вдома, внаслідок яких вони нібито вирішили звести рахунки з життям. Негласно джерела ТСН.ua повідомляють, що хлопці “стали жертвами своїх же товаришів по службі”.

Перший епізод: загинув на посту

Рано-вранці 18 квітня у прикордонному загоні знайшли тіло 24-річного Миколи Цикула. Військовослужбовець загинув на посаді під час служби. Його тіло виявили товариші по службі.

“Спочатку у висновку судмедекспертизи вказувалося, що поранень було три — у груди. Але зараз нам дали документи, в яких йдеться про один постріл. Його знайшли на посту: тіло ніби тягли, за три метри від нього лежав автомат і телефон, а головний убір від форми лежав під головою. Виявила його дівчина-офіцер, з якою він перед смертю нібито спілкувався телефоном. Він сказав їй: “Чекай, хтось іде”. Після чого вона почула постріл”, — розповідає батько загиблого солдата Ілля Цикул.

На знімках з місця інциденту видно, як тіло солдата лежить за кілька метрів від зброї. Поруч із автоматом — мобільний телефон.

За словами батька, загиблого знайшла дівчина, з якою він спілкувався перед смертю. Микола нібито перебував із нею у стосунках. Проте згодом з'явилася інформація, що тіло військовослужбовця виявила аж ніяк не його кохана, а товариш по службі, який у момент того, що сталося, перебував за 50 метрів від місця трагедії.

“Він був на посту зі строковиком. Коля — старший зміни, тому мав стояти на вежі. Але вийшло так, що строковик опинився на вежі, а мій син був за 50 метрів від неї. У той же час строковик не почув пострілу”, — ділиться Ілля.

Наразі невідомо, з якої саме зброї стався постріл. Натомість сім'я військовослужбовця заперечує версію того, що це могло бути самогубство. Приводів для цього, кажуть, бути не могло.

“Він служив другий рік. За контрактом. Про якісь конфліктні ситуації нам нічого не говорив. Тільки розповів, як одного разу виловили нелегалів, відвели їх під конвоєм до начальства. Після чого їх відпустили”, — додав чоловік.

Він також наголосив, що згодом слідство припинило розслідування інциденту, пославшись на відсутність кримінального правопорушення.

Другий епізод: помер від кульового поранення в голову

Тіло ще одного військовослужбовця знайшли 19 серпня. З його поста, що розташований у селищі Селятин, пролунали кілька пострілів. Пізніше товариші по службі знайшли тіло 24-річного прикордонника Сергія Чіпака. Він загинув від кульового поранення голови. Обставини його загибелі заплутані не менше ніж, як у випадку з Миколою Цикулем.

“Розслідування зараз стоїть на місці. Вони допитали свідків, які були із сином на службі, зробили експертизи, та й усе. Я отримав матеріали слідства, не можу їх розголошувати, але я побачив явні розбіжності у показаннях свідків. Написав клопотання про проведення слідчого експерименту щодо чутності пострілу. Тому що свідки кажуть, що вони постріли не чули, хоча чутність автомата — 2000 метрів”, — розповідає батько загиблого прикордонника Валерій Чіпак.

Сам чоловік причиною смерті Сергія та Миколи вважає умисне вбивство, вчинене через те, що хлопці нібито стали свідками чогось незаконного.

“Мій син був свідком незаконних дій своїх товаришів по службі. Вдень 18 серпня відбулася одна ситуація, про яку я не можу говорити, але вона офіційно зазначена у справі. Ця ситуація і спровокувала конфлікт із цими хлопцями. Він їх попередив, що якщо вони не припинять, Сергій про них повідомить, і їм доведеться відповідати за законом. Через 12 годин його знайшли мертвим”, — наголосив Валерій Чіпак.

Третій та четвертий епізоди: один загинув, другий у лікарні

Інциденти сталися 21—23 січня. У прикордонному загоні спочатку знайшли тіло 19-річного військовослужбовця. А за кілька годин з вогнепальним пораненням грудей до лікарні госпіталізували 22-річного прикордонника.

Начальник пресслужби 31-го прикордонного загону Сергій Бровко повідомив, що між двома інцидентами нібито немає жодного зв'язку.

“Зв'язку між обставинами не проглядається через те, що вони сталися у різних підрозділах. Перший нещасний випадок стався на рівнині кордону, другий — високо в горах. Всі подальші висновки зроблять слідчі органи. За фактом одного інциденту зараз відкрито кримінальне провадження з позначкою “самовбивство”. По другому триває слідство”, — заявив Сергій Бровко.

Сім'ї загиблих продовжують розбиратися

Сім'ї загиблих військовослужбовців продовжують з'ясовувати обставини їхньої загибелі. Батько Миколи Цикула у сльозах каже, що у нього забрали єдиного сина, тож боротися він не перестане. Не поступається і Валерій Чіпак.

“Кажуть, що експертизи йдуть. Але я розумію, що все йде не так, як належить. Я написав клопотання, можливо, щось зміниться. Але, в принципі. це малоймовірно”, — додав Валерій Чіпак.

Нагадаємо, що у Києві чоловіка із сім'єю виставляє за поріг власного будинку колекторська фірма: вимагають сплатити їм 23 тисячі доларів.

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