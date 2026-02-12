У Чернівцях батько чотирьох дітей викрав чужу дівчинку: що сталося

На Буковині затримали викрадача дитини, який ховав її у порожній хаті

Днями у Чернівцях водієм однієї з автівок було викрадено 13-річну дівчину.

В детялях цієї історії розбирався ТСН.ua.

За даними правоохоронців, 37-річний чоловік заманив дитину, яка поверталася додому з навчання, у автівку та проти її волі відвіз у помешкання своїх родичів, де тимчасово ніхто не проживав.

Як повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, перебуваючи в автівці, дівчина намагалася відправити повідомлення подрузі, але водій, коли побачив намагання листування, забрав у неї телефон та викинув його.

«Дві доби напружених пошуків, було піднято на ноги всю місцеву поліцію, аеророзвідку, кінологів з собаками. Було зроблено детальний аналіз записів з камер, були опитані свідки. Крок за кроком оперативники йшли слідами дівчинки. Кожна деталь мала значення. Навіть нитка з шарфа дитини. Ми встигли вчасно, знайшли дитину в одному з сіл. У неї все добре, викрадача затримано. У його автівці знайшли кайданки — нелюд готувався до злочину», — повідомив Андрій Нєбитов.

Та додав: «У 37-річного зловмисника четверо дітей, є донька, яка не набагато старше за потерпілу. Він неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордон та п’яну їзду тощо. Дякую поліцейським та небайдужим людям. Разом ми запобігли можливій трагедії».

За даними поліції, протиправних дій сексуального характеру щодо неї вчинено не було. За словами наших джерел у правоохоронних органах, зловмисник сумнівно стверджує, що викрав дитину начебто для того, щоб навчити не сідати у чужі автівки.

Раніше повідомлялося, що на Буковині у дитячому будинку-інтернаті померла дитина.