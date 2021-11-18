У "червоній" Вінниці людей заохочують вакцинуватися від COVID: що розігрують

У "червоній" Вінниці людей заохочують вакцинуватися від COVID: що розігрують

Область перейшла до "червоного" рівня через зростання хворих на коронавірус.

У Вінниці, яка від 18 листопада опинилася у "червоній" зоні карантину, заохочують міцевих мешканців щеплюватися від коронавірусу.

Про це розповів кореспондент ТСН.Ранок 18 листопада.

Зазначається, що лише в обласному центрі відкривають чи не щодня нові центри COVID-вакцинації. Містян навіть мерія заохочує призами. Сьогодні, до речі, черговий розіграш велосипедів і телевізорів.

До слова, лідер в області за кількістю щеплень - це містечко Ладижин. Там вакциновано вже понад 70% населення.

Слід зауважити, що у Вінницькій області вирішили посилити карантин через велику кількість хворих на коронавірус та шпиталізованих. Наразі громадський транспорт працює без усіляких змін. Пасажирів пускають до тролейбусів та трамваїв лише через передні двері. У салоні - лише місця для сидіння. Сертифікати про вакцинацію поки ніхто не перевіряє. Переважно усі містяни на зупинках - у масках.

Коронавірус в Україні: як працюватимуть школи та транспорт у "червоній" Вінницькій області

Обмеження передбачають закриття крамниць та кав’ярень, якщо 100% продавців та відвідувачі не вакциновані. Маленькі кав’ярні, що починають працювати від самого ранку, відкрились. Перевіркою таких закладів мають займатись спеціальні рейдові бригади.

Щодо закладів освіти, то більшість школярів відправили на дистанційку. Щоправда це стосується лише учнів 5-11 класів і тих шкіл, де вчителі не мають щеплень. Молодші школярі сьогодні сіли за парти.