У "червоній" зоні залишаються 19 регіонів України: як дотримуються карантину та як тривають перевірки

У "червоній" зоні залишаються 19 регіонів України: як дотримуються карантину та як тривають перевірки

У поліції кажуть - щодня перевіряють дотримання карантину в громадському транспорті, ресторанах та кав'ярнях.

В Україні станом на ранок суботи, 27 листопада, зафіксовано 14 200 нових випадків коронавірусу. Це на півтори тисячі менше, ніж напередодні. Проте кількість тих, у кого перебіг хвороби триває з ускладненнями, і досі велика - понад три тисячі. Померли 568 українців. У "червоній" зоні й досі залишаються 19 регіонів країни, зокрема й Київ, де показник захворюваності тепер найвищий.

Про те, чи багато порушників виявляють - 27 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У поліції кажуть - від 1-го листопада - відколи Київ перейшов до "червоної" зони - статистика поліпшується. За перший тиждень виявили понад 1300-та порушень. За останній - учетверо менше.

Штраф - неважливо, для водія чи пасажира - за проїзд без сертифікату - від 17 до 34 тисяч гривень, точну суму визначає суд. Стільки ж може втратити відвідувач магазину чи кав'ярні.

Перевірки в столиці - кажуть у поліції - проводять чи не щодня. Проте, скільки грошей стягнули з порушників до бюджету - ще не підрахували.

Детальніше дивіться у сюжеті на відео:

Коронавірус в Україні: чи багато порушників карантину виявляє поліція

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Лікар-анестезіолог пояснив, чому в Україні один із найвищих показників смертності у світі через COVID-19. Різниця в кількості летальних випадків пояснюється лише рівнем вакцинації.

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