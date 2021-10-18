У "червоному" Херсоні до центрів вакцинації люди записуються в чергу із 5 ранку

У "червоному" Херсоні до центрів вакцинації люди записуються в чергу із 5 ранку

Без сертифікатів важко виїхати на міжміському автобусі і зайти у промтоварний магазин чи спортзал.

Хоч Херсон вже кілька днів у "червоній зоні", і офіційно тут намагаються уникнути скупчення людей, та все ж величезні черги шикуються саме до пунктів вакцинації. Їх у Херсоні лише три, хіба що виїзні бригади ще роблять щеплення на великих підприємствах.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Біля державної клініки в Таврійськму мікрорайоні міста черга у центр вакцинації закінчується аж на вулиці, зібралося до сотні людей. Центр відчинився о 10, але чергу люди займали ще з 5 ранку. Бо багатьом, аби вийти на роботу, зараз необхідно мати сертифікат про щеплення. Є такі, кого вже навіть оштрафували, тож прийшли щепитись.

«Усувають від роботи на Північному ринку. Мене вже оштрафували. Невідомо за що. Немає ще такого наказу, який говорить про вакцинацію, а мене вже не допустили до роботи», - розповідає жінка в черзі.

Також без сертифікатів важко виїхати на міжміському автобусі і зайти у промтоварний магазин чи спортзал.

Якщо у перший день «червоної зони2, черг на зупинках не було - нині вони є. Люди мусять довше чекати, щоб доїхати на роботу. Бо громадський транспорт має перевозити пасажирів тільки на сидячих місцях і тільки у масках.

Продуктові магазини і ринки працюють без змін. Непродуктові крамниці, кав’ярні та розважальні центри відкрились лиш за умови 100-відсоткового щеплення персоналу, і відвідувачі мають теж мати сертифікат або тест.

Тим часом ситуація в області погіршується, за вихідні - ще півтори тисячі інфікованих. 41 людина померла.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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