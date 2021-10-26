У "червоному" Миколаєві вакцининована лише третина містян, а ситуація з COVID критична

Смертність висока серед невакцинованих.

Після того, як Миколаївська область опинилася на порозі "червоної" зони карантину, люди стали активніше вакцинуватися від коронавірусу.

Біля пунктів COVID-щеплень утворилися черги, розповіли у ТСН.Ранок 26 жовтня.

Медики кажуть: аншлаг почався після того, як наприкінці минулого тижня ухвалили рішення офіційно перевести Миколаївщину до "червоної" зони. За день тільки в одному пункті щепилося 500 городян. Одні вакцинуються, аби не захворіти на коронавірус, інші - аби мати право працювати.

Загалом, в області та в самому Миколаєві ситуація із захворюванням та смертністю невтішна. За даними медиків, всі померлі не були вакціновані. Кількість тих, хто одужує, вдвічі менша, ніж кількість нових хворих. Тож лікарні вже переповнені.

Новини України: Рівненська та Миколаївська області перейшли до "червоної" зони карантину

Найскладніша ситуація у самому Миколаєві. Саме тут левова частка всіх хворих. Новоприбулих пацієнтів втричі більше за тих, кого вже можна виписати додому. Лікарні заповненні на 79%. Ліжка з кисневими точками завантажені на 76%. Натомість наразі вакциновані лише третина городян. Попри те, що в місті розгорнули 20 пунктів вакцінації, черги там почали з'являтися лише тоді, як область вирішили перевести у червону зону.

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