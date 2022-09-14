"У чоловіків були зв'язані руки та прострелені голови": поліцейський про побачене в Балаклії

Щойно правоохронці приїхали в звільнене місто роздати продукти, мешканці намагались цілувати їм руки.
Після звільнення від російських окупантів Балаклії Харківської області кожного дня з'являються нові приголомшуючі факти про їхні звірства.
Як повідомив ТСН.ua помічник начальника ГУНП в Харківський області В’ячеслав Марков, в Балаклії поліція завдяки місцевим мешканцям виявила тіла жорстоко вбитих людей.
"Під час ексгумації були виявлені тіла двох чоловіків середнього віку, у яких були зв’язані руки та прострелені голови. За свідченнями місцевих мешканців, ці громадяни були застрелені росіянами. Крім того, місцевість залишається замінованою. Нам стало відомо про випадок, коли на одній з околиць серйозно постраждала жінка", - повідомив нам Марков.
Одразу після звільнення Балаклії Марков разом з колегами вирушив туди, щоб роздати містянам продуктові набори.
"Ми побачили там дуже голодних людей, які провели багато часу у підвалах. Світла в місті поки немає, люди готували їжу на вогнищі. Мені запам’яталась одна бабуся, яка намагалась цілувати руки тим, хто роздавав ці продуктові набори", - розповідає В’ячеслав Марков.
За даними поліції Харківської області, зараз в Балаклії тривають фільтраційні заходи – правоохоронці з’ясовують, хто співпрацював з окупантами, хто безпосередньо перейшов до них на службу. Як ми з’ясували, такі заходи будуть тривати протягом декількох днів.
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