"У чоловіків були зв'язані руки та прострелені голови": поліцейський про побачене в Балаклії

Після звільнення від російських окупантів Балаклії Харківської області кожного дня з'являються нові приголомшуючі факти про їхні звірства.

Як повідомив ТСН.ua помічник начальника ГУНП в Харківський області В’ячеслав Марков, в Балаклії поліція завдяки місцевим мешканцям виявила тіла жорстоко вбитих людей.

"Під час ексгумації були виявлені тіла двох чоловіків середнього віку, у яких були зв’язані руки та прострелені голови. За свідченнями місцевих мешканців, ці громадяни були застрелені росіянами. Крім того, місцевість залишається замінованою. Нам стало відомо про випадок, коли на одній з околиць серйозно постраждала жінка", - повідомив нам Марков.

Одразу після звільнення Балаклії Марков разом з колегами вирушив туди, щоб роздати містянам продуктові набори.

"Ми побачили там дуже голодних людей, які провели багато часу у підвалах. Світла в місті поки немає, люди готували їжу на вогнищі. Мені запам’яталась одна бабуся, яка намагалась цілувати руки тим, хто роздавав ці продуктові набори", - розповідає В’ячеслав Марков.

За даними поліції Харківської області, зараз в Балаклії тривають фільтраційні заходи – правоохоронці з’ясовують, хто співпрацював з окупантами, хто безпосередньо перейшов до них на службу. Як ми з’ясували, такі заходи будуть тривати протягом декількох днів.

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