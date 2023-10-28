У чому шкода чуток про смерть Путіна для українців: пояснення політолога

Останнім часом анонімні telegram-канали, підконтрольні РФ, активно розповсюджують чутки про смерть президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна.

У чому шкода чуток про смерть Путіна для українців, пояснив політолог-міжнародник Антон Кучухідзе в ефірі телемарафону 28 жовтня.

"Війна вимагає повною концентрації як на фронті, так і в тилу. Психологічний аспект ведення війни – є одним із ключових. На перший погляд, його не можна помацати, але концентрація дуже важлива. Якщо дуже сильно розвивати цю тему, що він (Путін – ред.) реально помер – багато мешканців України можуть розслабитися. А ви ж всі прекрасно розумієте: фактично, кожен громадянин України донатить на армію, у кожного украинца друзі, родичі, члени родини перебувають на фронті. Вся держава так чи інакше приймає участь у війні і розслаблятися не можна", – підкреслює політолог.

Більшість населення, думає: якщо терорист Путін помре, то відбудеться швидка зміна політики, але, на думку Кучухідзе, це – спірна теза.

"Не зрозуміло, хто прийде, яка група пливу переможе. Якщо його (Путіна – ред.) група впливу на чолі, наприклад, з Шойгу або з його олігархами переможуть, то, ви ж розумієте, що вони війну не припинять. Якщо, наприклад, як кажуть американці, що там є деякі особи, з якими завжди є комунікація, наприклад, Патрушев, то, можливо, якісь зміни і будуть... Поки останній рашистський солдат не вийде з нашої території, нам не буде ні спокою, ні розслаблення", - резюмував політолог-міжнародник.

Нагадаємо, ЗМІ поширюють чутки про зупинку серця у Путіна.

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