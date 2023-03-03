У Чорнобильській зоні викрали навіть роги оленя: Нєбитов розповів про мародерство "другої армії світу"

У Чорнобильській зоні під час окупації Київщини рік тому було багато фактів мародерства. Що там викрала "друга армія світу", в інтерв'ю ТСН.ua розповів очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов.

Головний поліцейський Київської області зазначив, що окупанти викрали навіть оленячі роги, і додав, що усі викрадені із зони ЧАЕС речі фонять, бо забруднені радіацією.

"Там були пограбовані фактично всі державні інституції та підприємства, ДСНС. У рятувальників росіяни вкрали автомобілі, але не вивезли – зняли колеса, сидіння. Вкрали старий БТР, який не працював від 1970-х років, був не на ходу. Окремо пограбували кімнату речових доказів, де були докази від 1980-х років. Тобто це були речі, які були свого часу вкрадені такими ж мародерами з домівок тих людей, які були вимушені виїхати на інші території. Всі ці речі фонять, є забруднені радіацією. Як кажуть – на здоров’я. Можу сказати, що були викрадені навіть роги оленя, ікони, мотоцикл. Також розібрали постамент – з моделі автівки ВАЗ-2101 зняли фари", – розповів Нєбитов.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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