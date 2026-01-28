У Чорнобилі мешкає 100-річна Марія Чала: як вона вижила посеред радіації та хижаків

Поблизу Чорнобиля мешкає жінка, яка скоро відсвяткує своє 100-річчя / © ТСН

Реклама

На наступному тижні в Чорнобильській зоні відчуження відсвяткує своє 100-річчя одна з жінок, яка залишилась там жити після аварії на ЧАЕС в 1986 році.

Як з’ясував ТСН.ua, звати її Марія Ульянівна Чала, вона народилась у 1926 році, після аварії планетарного масштабу відмовилась залишати напризволяще свій будинок в селі Куповате та досі мешкає там зі своєю 74-річною донькою.

«2 лютого моїй мамі виповниться 100 років. Всі роки мама тяжко працювала у лісництві, але разом з тим, була дуже активною — вона дуже полюбляла збирати гриби, багато ходила», — розповіла нам донька Марії Чалої Марія. Вона мешкає разом зі своєю мамою та допомагає їй у всіх побутових питаннях.

Реклама

За її словами, мати до недавнього часу ходила по подвір’ю, але останні місяці перебуває у ліжку.

«Нещодавно був такий випадок. Мама почала плакати, я підбігла до неї, запитала про причину такого настрою. А вона відповіла мені, що не хоче вмирати», — емоційно розповіла нам донька довгожительки.

Марія Чала з донькою Марією. Фото: сторінка Павла Смовжа у Facebook

Як розповідає пані Марія, донька Марії Чалої, у 1986 році вона приїхала до своєї мами через декілька днів після вибуху на ЧАЕС, 29 квітня.

«Вже 4 травня нас виселили звідси, а у червні мати повернулася і більше нікуди не виїжджала», — каже донька майбутньої ювілярки.

Реклама

Крім того, у цій родині стверджують, що радіація начебто дивним чином обійшла їхній будинок.

«Був випадок, коли до мами приїхала японська делегація. У мами було багато полуниці, вона пригощала нею гостей. Ті їй повідомили, що на її ділянці рівень радіації в той час був менше, ніж у столиці», — каже пані Марія.

Вона уточнює, що всі ці роки вони п’ють воду з колодязя, який розташований біля будинку, на городі вирощували овочі, але минулорічний врожай повністю з’їли олені та дикі кози.

Як і на більшості території України тут також є складнощі з електропостачанням.

Реклама

«Наприклад, електроенергії у нас не було з 8 по 17 січня. Потім знов вимкнули. Зараз (вечір 27 січня) світла теж немає. Дуже складна ситуація у нас з дровами. Раніше, до повномасштабного вторгнення, нам допомагали, привозили дрова з лісництва, зараз вкрай тяжко…», — каже пані Марія та не полишає надії, що місцева влада зможе вирішити це важливе для неї та її матері питання.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua редактор газети «Трибуна праці» Павло Смовж, який наприкінці минулого року відвідував цю родину, майже 100-річна Марія Чала нічим серйозним не хворіла.

«Моя супроводжуюча по зоні відчуження Віра Іванівна Верес, яка свого часу працювала тут фельдшером, розповіла, що ця довгожителька не мала серйозних захворювань. Єдина проблема, яка є — це з вирощуванням врожаю. Їхній будинок знаходиться біля лісу. Дикі тварини з’їдають врожай, це — велика проблема. Загорожу немає кому зробити, відчувається брак чоловічих рук», — каже Павло Смовж.