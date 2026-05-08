У Чорнобильській зоні вирує масштабна пожежа: чи загрожує радіація Києву і чим це небезпечно

Пожежа у Чорнобильській зоні / © ДСНС у Київській області

У Чорнобильській зоні спалахнула масштабна пожежа, яку поки не вдається другу добу загасити через складні погодні умови — сильний вітер та тривалу відсутність дощів.

У ДСНС Київської області розповіли, що через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву.

«Орієнтовна площа пожежі становить понад 1100 га. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів», — повідомили ТСН.ua у ДСНС Київської області.

Там додають, що вогонь спалахнув у лісових кварталах, які далеко від ЧАЕС. Щодо причин займання, то це може бути людська діяльність або збиття ворожої повітряної цілі, але наразі точна причина невідома.

Чому вогонь зоною відчуження поширюється так швидко

За словами еколога Олександра Соколенка, займання сталося на півдні зони відчуження, на південному сході від міста Чорнобиль, де ростуть штучно висаджені соснові ліси, які з’явилися тут 40–60 років тому.

«Це південна частина зони відчуження. Також частково горить заплава річки Прип’ять — палає очерет. До речі, пожежа може бути частково посиленою тим, що відбувалися скиди води з Київського водосховища, де рівень води зараз нижчий ніж зазвичай. Через превентивне скидання води у водосховищі відбулося осушування ділянки річища Прип’яті, там, де зараз вирує пожежа. Якщо у місцях де росте очерет немає води, то це посилює пожежну небезпеку», — розповідає ТСН.ua Олександр Соколенко.

Еколог запевняє, що горить не найбільш забруднена радіацією ділянка зон відчуження, більш забруднена територія знаходиться біля міста Прип’ять на півночі.

Прогноз погоди: чи допоможуть дощі приборкати вогонь

Олександр Соколенко каже, що пожежу у зоні відчуження не можуть зупинити через те, що у регіоні тривалий час немає опадів. Два останні місяці у Київській області практично відсутні дощі, як і на значній території України.

«Березень та квітень були дуже посушливими. Окрім того на вулиці тримається досить вітряна погода, яка допомагає розповсюдженню вогню. Зараз з заходу України наближається атмосферний фронт, там, до речі, вже випадають дощі. До вечора він дістанеться до Київщини, місцями випадатимуть невеликі дощі. Лише у неділю у Київській області та Києві очікуються значні опади. Тому, якщо пожежу не приборкають до цього часу, є надія на те, що полум’я вщухне природнім чином, через опади, але їх ще треба дочекатися», — прогнозує Олександр Соколенко.

Він підкреслює, що пожежу у Чорнобильській зоні і справді дуже складно загасити, бо йдеться про надто великі площі, де відсутні люди та необхідна техніка для гасіння.

«Сильний вітер сприяє розповсюдженню вогню і у зоні відчуження є чому горіти — накопичений сухий трав’яний настил, повалені і сухостійні дерева, постраждалі ділянки від минулих пожеж, бо зона горить вже не вперше. Тому з гасіння там все складно. Звісно, що можна переорювати ділянки ґрунту, щоб зупинити розповсюдження вогню, але якщо там сталася верхова пожежа, тоді це не допоможе. Лише за допомогою пожежної авіації, якої у нас ймовірно зараз недостатньо. Тому таку пожежу практично неможливо загасити», — розповідає Олександр Соколенко.

Радіаційна загроза для Києва та ризики для екології

Якщо сподіватися на погоду, яка допоможе приборкати полум’я, то чекати ще три дні — до неділі. Небезпека, за словами еколога, криється у посиленні вітру у п’ятницю та суботу, що сприятиме розповсюдженню вогню.

«Щодо радіаційної загрози, то найбільш небезпечні ділянки розташовані довкола ЧАЕС — могильники, найближчі села поблизу станції, тобто територія на північний захід від неї. Там рівень радіаційного забруднення більший і відповідно є ризик поширення радіації, якщо вогонь дістанеться до цієї території. Але горить на південному сході від міста Чорнобиль, де забруднення радіонуклідами було меншим. Загалом, враховуючи, що від дня аварії минуло понад 40 років і не вся територія зони була суттєво забруднена, а наявні радіонукліди розпалися природнім шляхом і не становлять сьогодні значної небезпеки, можна припустити, що у плані радіаційного забруднення ризиків для Києва не багато від такої пожежі», — зауважує Олександр Соколенко.

Еколог додає, що така масштабна пожежа — це передусім ризик для довкілля та природи, бо більша частина зони відчуження — це територія біосферного заповідника, де сформовані доволі цінні природні комплекси.

«Коли стається пожежа такого масштабу — це погано, бо ми втрачаємо значні площі лісів, зокрема унікальну флору і фауну, яка там є. Це найбільший, як на мене, ризик і втрати. Звісно, що ризик радіаційного забруднення є, але я б його не переоцінював», — підсумовує еколог.

Нагадаємо, за даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни та зокрема на півночі Київської області.

