У Чорноморську під стінами міськради побилися АТОвці і муніципальна варта

У Чорноморську під стінами міськради побилися АТОвці і муніципальна варта

Отримав ушкодження один із копів, які втихомирювали сторони.

У сутичці, що трапилася у Чорноморську між громадськими активістами та муніципальною вартою, двоє людей з травмами, ще двоє - затримані у райвідділку.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На мітинг під стіни міської ради зібралися близько трьох десятків людей. Все через сесію, яку призначили на сьогодні. Від міської ради протестанти, зокрема, вимагали припинити знищення «зеленої зони». Та протестували проти бюрократичних перешкод, які, за їхніми словами, заважають ветеранам війни на сході будувати свій бізнес.

Група ветеранів АТО намагалася пройти на засідання сесії - муніципальна варта їх не пускала. Виникли сутички з використанням сльозогінного газу та палиць.

На місце викликали поліцейських, і коли ті намагалися втихомирити обидві сторони, один із копів отримав удар по голові. Ще один активіст з забоєм у лікарні. Двох учасників акції забрали до райвідділку.

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