У Чорному морі біля Одеси утворилась "фекальна пляма": фото, відео

Море на Одещині / © ТСН

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У передмісті Одеси через масштабну аварію на каналізаційному колекторі вже понад тиждень неочищені стоки ллються просто у море. З отруєннями до лікарні після купання в забрудненій воді почали звертатися відпочивальники. Серед них є діти.

У селі Крижанівка повністю закрили пляж, однак пляма з відходів далі розповзається одеською затокою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

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Чому забруднюється море

Пісок чорного кольору та сморід на десятки метрів. Це один з центральних пляжів села Крижанівка. По трубі, якою у море стікали відносно чисті ґрунтові води, вже дев'ять днів поспіль безперервно ллється каналізаційний бруд.

Надія, місцева жителька: «Завжди море тут було чистим. Тут діти займалися, відпочивали, у нас прекрасні вечори були. Тепер брудне море, у мене просто бракує слів. Мій будинок трохи далі, а у моїх друзів — ось, вікна сюди виходять, їм дихати нічим, вони переїхали на квартиру».

Пляж на Одещині / © ТСН

Борис, місцевий житель: «Я вивішую білизну — виправ її, повісив, і раніше вона пахла морем, а зараз вона пахне, вибачайте, лайном. У мене знайомий — жінка і дитина блюють уже тиждень».

За кілька кварталів звідси стався серйозний провал колектора. Під землею вщент зруйнувалася бетонна труба діаметром більше метра. Нечистоти, які вже не могли потрапляти на станцію очищення, спочатку залили підвали та перші поверхи сусіднього житлового комплексу «Зелений мис». Обурені люди навіть перекривали дорогу, вимагаючи негайного ремонту. Аби територію комплексу не затопило повністю, мешканці та служби почали самостійно відкачувати смердючу воду, і вона балкою потекла просто у відкрите море.

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Тепер на цьому колись людному пляжі порожньо, а нещодавно тут з’явилися офіційні попереджувальні написи про сувору заборону купатися.

Ангеліна, працівниця кавʼярні: «Людей немає, клієнтів немає. Під вечір трохи є люди, але так мало, тому що усі знають, що тут смердить, купатися не можна, і тому бізнесу і всьому цьому тяжко. Там люди потрапили в лікарню, і тут люди потрапили в лікарню, і діти».

Екологічна інспекція, прокуратура та кримінальне провадження

На місце незаконного скиду нечистот уже втретє приїздить екологічна інспекція. Цього разу фахівці працюють разом із правоохоронцями, адже за фактом масштабного забруднення акваторії моря прокуратура офіційно розпочала кримінальне провадження.

Ірина Мазалова, начальник відділу водних ресурсів Держекоінспекції Південно-Західного округу: «Було відібрано кілька проб. Основні показники дослідження ще тривають, але попередні результати вказують на те, що у відібраних пробах є перевищення. Якщо на минулому тижні це були окремі прояви забруднення, то зараз, я думаю, вже повністю видно, що це забруднення».

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Інна Верба, речниця обласної прокуратури: «Наразі в рамках справи встановлюються відповідальні особи, які мали забезпечити належне утримання та експлуатацію колектора в Одеському районі».

Чому порив не ліквідували одразу

Як з'ясувалося, в місцевій громаді цілий тиждень лише документально з’ясовували, на чиєму саме балансі він перебуває. Проте реального господаря споруди так і не знайшли. Але на екстрені аварійні роботи кошти все ж виділили — суму у 4,5 мільйони гривень, бо потерпає від смороду насамперед ця громада.

Андрій Серебрій, в.о. голови Фонтанської сільради: «Воно будувалося двадцять років тому, там немає виконавців, немає організаторів всього цього, але це на нашій території, і ми ліквідуємо наслідки. З точки зору закону я маю, і Фонтанська сільрада має повне право сказати: "Це не наше, до побачення", але ми обрали інший шлях».

На першочергові відновлювальні роботи знадобиться від трьох до п’яти днів та залучення важкої спецтехніки. Ситуація ускладнюється тим, що робітникам треба викопати котлован завглибжки шість метрів, аби дістатися до старої зруйнованої труби. Поки що біля пошкодженого колектора цілодобово чергує помпа — нею намагаються перекачувати каналізаційні стоки в обхід аварійної ділянки.

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Тим часом брудна каналізаційна пляма у морі невпинно розповзається далі, змінюючи напрямок залежно від вітру та морської течії. На сусідньому із забрудненим пляжі, попри катастрофу, досі повно людей, а у воді купаються діти. Сморід відходів туристів чомусь не відлякує.

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