У Норвегії чоловік із лука убив п'ятьох людей: терорист нещодавно змінив віросповідання

Терористичний акт визнали найбільшим за останнє десятиріччя в цій країні.

У Норвегії озброєний луком та стрілами чоловік розстріляв перехожих. Він убив п'ятьох людей і поранив іще двох. Поліції вдалося впіймати нападника. Те, що сталося, в поліції назвали "терактом". І кажуть, правоохоронцям було відомо про нападника раніше, підозрювали, що він міг бути радикалом.

Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.

Самовиді зняли на відео поліційну операцію - над містечком Консберґ, де живе лише 28 тисяч людей, кружляють гелікоптери поліції. Усі сили кинуті на перехоплення чоловіка, який із луком та стрілами напав на відвідувачів супермаркету.

За шість хвилин нападника вже оточують правоохоронці. Чи була в копів вогнепальна зброя тієї миті, невідомо. Адже в одній із найбезпечніших країн Європи поліцейські зберігають пістолети в машинах чи у відділках, а не носять із собою. Нападник відстрілюється, зрештою, тікає і стріляє по перехожих. За пів години поліція все ж таки застосовує зброю, робить попереджувальні постріли і затримує нападника.

Жертвами стрільця стали чотири жінки та чоловік. Наймолодшій жертві - 50, найстаршій - 70.

У свої останні години на посаді прем'єрка Норвегії Ерна Солберг намагається заспокоїти країну:

"Поки що зарано говорити про мотиви, але поліція розглядає версію, чи було те, що сталося, терористичним актом. Ця подія ошелешила нас. Я розумію, що багато хто боїться. Тому важливо наголосити, що поліція зараз контролює ситуацію".

Правоохоронці розповідають подробиці про стрільця: йому 37, його батьки з Норвегії та Данії. Не так давно чоловік прийняв іслам, тоді ж потрапив до поля зору поліції, яка побоювалася, що він може стати радикалом. Востаннє поліція з ним спілкувалася минулоріч.

Нині стрілець перебуває під арештом, а розслідування триває. Те, що сталося, правоохоронці називають терактом. Після якого поліцейським у всій Норвегії наказали носити вогнепальну зброю.

Новини світу: у Норвегії озброєний луком та стрілами чоловік розстріляв перехожих

Тим часом у центрі містечка Консберґ жителі влаштовують імпровізований меморіал. Залишають квіти й свічки в пам'ять про загиблих. Містяни кажуть, атмосфера в їхньому маленькому й мирному місті змінилася кардинально.

Напад у Консберґу став найбільшим за кількістю жертв за останні 10 років. Минулого разу схожу трагедію країна переживала 2011-го, коли праворадикал Андерс Брейвік улаштував масову стрілянину в молодіжному таборі на острові Утойя, і вбив 77 людей, більшість із яких були підлітками. Брейвік відбуває максимальне для Норвегії покарання - 21 рік - у комфортній трикімнатній камері. І ще й позивається до держави, називаючи умови утримання в тюрмі "нелюдськими".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання