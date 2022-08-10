У день народження головнокомандувача ЗСУ у сім’ї військових народилась трійня: всім дали символічні імена

Одразу троє малюків народилися понад місяць тому в родині військових, в один день із головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним, і батьки уже жартують – це знак, що малюки оберуть їхній шлях, йдеться в ТСН.

«Перший у нас - Марк, другий у нас - Захар, а третій - Святік, але він найбільший по вазі і найменшенький», - показує мама своїх синів.

Понад місяць від народження діти були під наглядом лікарів, бо з’явились на світ зарано. «Антибіотики їм кололи, вони були на ШВЛ, ми їх через шприци, через всілякі трубочки, годували - це було важко». – каже мама хлопчиків.

Також читайте Восьмиразовий чемпіон світу із Польщі взявся допомагати українським притулкам для тварин

Нині малюки повністю здорові і готові поїхати додому. За 32-а дні життя встигли навчитись не тільки самостійно їсти і дихати , а й проявляти характер.

«Марк у нас трошки егоїстичний нарцисік, він любить, щоб увага завжди була тільки йому. Святослав – інтілігент, він виглядає такий як арістократ, він завжди наспокійніший. А це наш бешкетник, ми будем за ним постійно дивитися, бо він такий буйний. Велика у нас сім’я вийшла, за один раз п’ять чоловік», - сміють в родині.



Батьки у братиків – військові: мама майор, а тато капітан другого рангу. Обоє служили в Одесі, їхні військові частини були розташовані одна навпорти одної, але познайомилися лише під час спільного відрядження у Вугледарі, трохи більше двох років тому.

Що у них буде одразу троє малюків дізнались наприкінці січня. 26 лютого вони мали одружитися і відгуляти весілля , але війна плани змінила. З перших днів обоє стали на оборону держави. Вагітна Тетяна в столиці, а Юрій у відрядженнях чи не всіма регіонами країни. «Потрібно було працювати, я ж не можу, я військова. Для мене не стояло питання, я вибрала цей шлях, ще коли мені 17 років було і продовжую в цьому напрямку працювати», - каже мама малюків.

Також читайте Киянка без музичної освіти зі свого балкона розважає містян грою на баяні

«Важко було вирватися до дружини, по службі не дозволяли, по різному було. Це був такий стан – перший період вторгнення агресора, ніхто не знав, як буде завтра», - каже батько дітей.



То ж Юрій на пологи не встиг, приїхав, коли сини вже з’явилися на світ. «Встиг одразу після народження, відчуття - це словами не передати. Діти народились коли хотіли народитися і це вийшло в нас на день народження Валерія Залужного, Головнокомандувача ЗСУ, тому можливо їхня доля уже вирішена», - каже Юрій.



І якщо малюки вибрали символічну для батьків дату народження, то батьки дали хлопцям символічні імена. «Захар означає стійкість і перемогу, Марк – рішучість і вірність, а Святослав означає мир і любов. Марк у нас в честь імператора, Захар – це Захар Бєркут в честь його, а Святослав - це перший київський князь», - пояснюють батьки.

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Сьогодні ця трійця уперше побачить свій дім, але спочатку знайомиться з великою військовою родиною під час виписки із пологового. «Козак нормальний, хочу привітати цю сім’ю військових. Ми відзначаємось в різних напрямках і знаходимо час на кохання і на дітей». – каже командувач об’єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв .

Уже завтра Юрій вертається на службу, а Тетяна каже, попри трьох малюків - працюватиме з декрету. Але це буде завтра – сьогодні ж думають, що зроблять першим коли доїдуть додому. «Перше, що зробимо – погодуємо дітей, а потім сядемо і подумаєм, що далі», - каже родина.

Читайте також:

Мультипредметний тест: як за війни оцінюють на знання, з якими проблемами зіткнулися учасники

Все більше країн закликають ізолювати росіян на їхній території, ті ж вибухнули обуренням

Вдесятеро гірше за Чорнобиль: у разі вибуху на ЗАЕС доведеться відселити всю Запорізьку область