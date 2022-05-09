У День пам'яті та примирення ТСН на "1+1" провела телеміст між Києвом та Берліном

У День пам'яті та примирення ТСН на "1+1" провела телеміст між Києвом та Берліном

8 травня, у День пам'яті та примирення, присвячений вшануванню жертв Другої світової війни, ТСН показала спецвипуск та провела телеміст між Києвом та Берліном. Ефір транслювався в рамках марафону “Єдині новини”.

Наживо з Німеччини вели ефір ведуча ТСН Наталія Мосейчук та документаліст Руслан Шаріпов, допомагала їм також кореспондентка німецького корпункту ТСН Наталка Фібріг. У студії з Києва працювала ведуча ТСН.Тиждень Алла Мазур.

Під час шестигодинного ефіру ТСН проводили історичні паралелі між Другою світовою війною та нинішньою війною Росії проти України. Кореспонденти ТСН підготували низку ексклюзивних матеріалів, які подивились глядачі загальнонаціонального марафону “Єдині новини”.

Кореспондент ТСН Дмитро Святненко у сюжеті провів дослідження, чим відрізняються дії Путіна від Гітлера у Другій світовій війні. З допомогою експертів журналіст проаналізував рішення диктаторів, розвиток подій обох війн та реакцію світу. Результати дослідження вражають тим, наскільки схожими є режими нацистського та рашистського лідерів.

Спецкореспондентка німецького корпункту Наталка Фібріг вирушила у німецьке місто Деммін, яке має трагічну історію. Під час Другої світової війни червона армія, захоплюючи містечко, чинила масові зґвалтування і мародерства. Від страху стати жертвами червоних солдатів на себе наклали руки майже тисяча місцевих німкень, часто позбавляючи життів власних дітей. ТСН знайшла ще живих свідків цих подій. Які страшні подробиці вони розповідають, дивіться у сюжеті.

Спецкореспондентка ТСН Олександра Мітіна побувала у німецькому місті Пірна, яке зберігає пам’ять про ті часи, коли готуючись до масових вбивств у ході Другої Світової, німці “тренувалися” на своїх громадянах. У Пірні в лікарні для душевнохворих створили першу газову камеру і досліджували, як вона працює. Щодня у цих нелюдських дослідах гинули десятки людей. Як німці знайшли у собі сили визнати найчорніші сторінки історії і що розповідають про Пірну сучасникам, дивіться тут:

Також вмикайте марафон "Єдині новини" сьогодні, 9 травня, о 21:00 та дивіться продовження спецвипуску ТСН до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.