У День святого Миколая Лідія Таран запрошує українців без зусиль стати благодійниками для діток в лікарні

У День святого Миколая Лідія Таран запрошує українців без зусиль стати благодійниками для діток в лікарні

Потрібно лише переглянути благодійну рекламу задля дітей, які борються за життя і щасливе майбутнє.

Українці, які переглянуть рекламний блок на каналі "1+1" у День святого Миколая, цієї неділі, 19 грудня, о 20:40, автоматично стануть благодійниками, адже кошти від рекламодавців за цей блок будуть передані телеканалом "1+1" до благодійного проєкту «Здійсни мрію», що допомагає маленьким пацієнтам лікарень.

Розмір суми залежить від телеглядачів: що більше людей подивиться рекламу, то більші рейтинги, а відповідно і тим більше коштів може виручити й передати на благодійність канал.

«Не завжди нам під силу здійснити велике чудо одужання, але ми можемо подарувати щастя, цілющу радість, допомогти в освіті та надихнути мрійників вірити в себе та своє майбутнє! І хай вони почнуть усміхатися, повернуть собі віру й надію, хай бачать радість навколо! Ця традиція триває вже дев’ятий рік поспіль. Продовжуймо творити дива разом! Вмикайте 1+1 у неділю, 19 грудня, о 20:40, дивіться блок благодійної реклами та допомагайте мрійникам», — говорить кураторка проєкту «Здійсни мрію», ведуча ТСН Лідія Таран.

Благодійний проєкт «Здійсни мрію» стартував 29 квітня 2016 року, у Всесвітній день бажань. Його реалізують "1+1 media" і ТСН спільно з благодійним фондом «Ти не один» і фондом «Крона». Кураторки — Лідія Таран і Олександра Лобода. Волонтерки — Неля Шовкопляс, Валерія Ковалінська.

За 5 років існування командою проєкту здійснено понад сотні грандіозних мрій маленьких пацієнтів лікарень. Серед них — створення реального Супермобіля, зустріч єдиним у світі роботизованим драконом Беззубиком, приліт вертольоту на подвір’я сільської школи, подорож у Бразилію та притулок для тварин Батерсі у Лондоні, знімання у популярних серіалах, зустріч з відомим футболістом Кріштіану Роналду, видання ілюстрованої книги, зустрічі із кумирами, навчання на дизайнера, програміста, блогера, музиканта, можливість побути пожежниками, поліцейським та інші.

Нещодавно проєкт допоміг маленькому українцеві Вові Петухову і його родині потрапити до Іспанії на омріяну операцію із вживлення унікального електростимулятора, який мав припинити у дитини постійні епілептичні напади після перенесеного енцефаліту. Кошти на його встановлення допомагали збирати глядачі ТСН.

Допомога ТСН: 8-річному Вові вдалося зібрати кошти на унікальний електростимулятор

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