У державному акваріумі Дніпра блекауту не пережили десятки екзотичних риб, сотні - під загрозою

Єдиний в Україні державний акваріум, розташований у Дніпрі, ледь пережив блекаут, але десятки екзотичних риб загинули, ще сотні - під загрозою, йдеться в ТСН.

Коли світла не було понад дві доби, аби тропічні риби не замерзли, співробітники в цілковитій темряві гріли воду в каструлях та доливали в басейни і резервуари. Досі не всі мешканці акваріумів оговталися від різкого падіння температури та відсутності освітлення.

В акваріумі повний морозильник риби, яка не пережила блекаут. Загинули від холоду та нестачі кисню, бо через знеструмлення не працював компресор, що його подає в акваріуми.

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Досі ошелешений і крокодил на ім’я Гена з Нілу. Температури холодні не переносить, може захворіти на запалення легень. Аби врятувати його, біологи кип’ятили воду у каструлі на газовій плиті і доливали в басейн. “Йому не поясниш, що не треба залазити в холодну воду, а він може простудитися і загинути. Коли ми зрозуміли, що його швидко не включать, то ми просто з дому привезли газовий балон, пічку двохкамфорну”, - розповідає біолог Лариса.

Ті риби, що витримали два дні без світла, досі кволі. Особливо тяжко було піраньям, коли температура впала до критичних для них 13 градусів. Деякі такого не пережили.

Світло в акваріумі зникає, часто по кілька разів на добу. Через постійну темряву риби не розуміють, день чи ніч зараз і це негативно впливає на них - усі мляві та з поганим апетитом. “Без світла вони не можуть годуватись, там де в нас маленькі рибки наприклад, коли відключають світло, то в темряві вони просто не візьмуть корм”, - пояснюють працівники.

У цьому акваріумі понад сотня видів риб, є рідкісні та дуже вибагливі до умов. Води в акваріумах- 120 тонн, її треба постійно гріти та фільтрувати. Генератора, що тут є, на усе не вистачає. Та й заправляти його для державного акваріума дуже дорого. “Ми вимушені запускати його, включати частину, вона працює наприклад годину, потім ми її знеструмлюємо, включаємо іншу частину. На 100 відсотків своєї мощності він 150 літрів на добу з’їдає”, - пояснює директор акваріуму Микола Єрух.

Представники Дніпровського національного університету, саме на його балансі акваріум, звернулись до асоціації зоопарків Євросоюзу за допомогою. Там погодились надати 20 тисяч євро. “Цих коштів повинно вистачити аби могли закупити портативні компресори, це запасні акумулятори для самого дизельного генератора, розхідні матеріали - сам дизель”, - кажуть в університеті.

Поки кошти не надійшли, тож у Дніпровському акваріумі самотужки намагаються підготуватись до нових відключень. Запасаються дизпаливом, газовими балонами та пічками і будуть раді будь-якій допомозі.

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