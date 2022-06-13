Скандал у дитсадку Ужгорода: відома блогерка каже, що її дитину побили через бажання дивитися у дзеркало

Скандал у дитсадку Ужгорода: відома блогерка каже, що її дитину побили через бажання дивитися у дзеркало

Блогерка з Харкова повідомила про побиття її дитини у дитячому садку Ужгорода. Поліція відкрила кримінальне провадження.

До обласного центру Закарпаття Тетяна Куряк з родиною переїхала через війну. У дитсадку, куди почала ходити її донька, стався неприємний інцидент.

Що кажуть про інцидент сторони конфлікту - у матеріалі ТСН.ua.

Чому блогерка піддала розголосу інцидент

Про побиття Коряк розповіла своїм підписникам на сторінці в Іnstagram. За словами блогерки, у її доньки був день народження. Того дня донька вибігла в сльозах з дитячого садочка. Дівчинка пояснила, що її штовхнула вихователька. Мовляв, за те, що захотіла подивитись у дзеркало.

"Попросила дочку, щоб та пальцем показала, хто. Директор садочка не зреагував. Натомість дочка вже третю добу не спить, вночі прокидається і кричить від істерик. На нервах захворіла, скаржиться на болі в спині. Дали ліки, щоб не було болю і швидше минув синець та забій",- розповіла блогерка.

Коряк каже, що захотіла піддати розголосу, цю ситуацію, бо її обурила бездіяльність директора. Крім того, після цього почався хейт. "Вони почали писати всяку дурню, принижувати мою дитину, поливати брудом. Тоді я подзвонила вже йому в 11 годині вечора, а мене просто послали", - обурюється блогерка.

За її словами, тепер питаннями займається слідство. "Знайома розповідала мені, що до моєї дитини там зверхньо ставляться. Тепер мені соромно, що я як мама довела до того, що її вдарили. Адже мені дуже важливо, щоб до дитини було хороше ставлення. Я її сама ніколи не била, як би важко не було. Знаходила сили все пояснювати словами", – розповіла блогерка.

Що кажуть у дитсадку

Інцидент стався у центрі розвитку Happy English. Сайт ТСН.ua звернувся до закладу за коментарем. У дитсадку інидент підтвердили. Телефоном розповідають, мовляв, дитина поводилася не виховано. Детальніше пообіцяли розповісти згодом.

Поліція відкрила провадження

У пресслужбі поліції Ужгорода ТСН.ua повідомили, що батьки дівчинки звернулися до них із заявою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "легкі тілесні ушкодження". Наразі матеріали направлені на проходження судово-медичної експертизи.

Як повідомлялося, дружина актора і сценариста "Студії квартал 95" Руслана Ханумака разом із сином виїхала до Лос-Анджелеса після початку повномасштабної війни Росії проти України. На цей захід завітав і 44-й президент Сполучених штатів Америки Білл Клінтон. Так, коли Клінтон почув, що Аліна українка – поклав руку на серце.

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