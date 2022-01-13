У дитячому садку Дніпра зафіксували спалах невідомого вірусу: дітей нудить, деяких госпіталізували

Батьки намагаються вирішити проблему у групі, тоді як директор дошкільної установи каже, що це — фейк.

У Дніпрі у дитячому садку №298 спалах невідомого вірусу. Декілька дітей потрапили до лікарні з блювотою. За словами батьків, на нездужання загалом поскаржилися близько 10 дітей. У самому садку інформацію про інцидент не підтверджують.

ТСН.ua дізнався про обставини інциденту і зв'язався з адміністрацією дошкільного закладу.

У дітей — блювання без температури

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“У дитячому садку 298 отруїлися діти, деякі потрапили до лікарні під крапельницю. У міській лікарні №3 ротавірус начебто виключили з діагнозу, оскільки немає температури”, — написала на своїй сторінці у соцмережі керівниця громадської організації “Екологічний патруль” Тетяна Лампіка.

ТСН.ua вона повідомила, що про інцидент їй стало відомо від одного з батьків. За її словами, у дітей різний ступінь отруєння. З основних симптомів — блювання.

“Батьки обурюються, вимагають коментарів. Вони навіть планували зібратися всім разом та вимагати пояснень. Фактично у всіх дітей спостерігався блювотний рефлекс, двоє дітей потрапили до лікарні. За словами лікарів, вони нібито відкидають ротавірусну інфекцію”, — розповіла нам Тетяна Лампіка.

Що кажуть самі батьки

Батьки дітей бояться публічно обговорювати цю тему, посилаючись на можливі конфліктні ситуації у дошкільному закладі у майбутньому. Проте на умовах анонімності зазначають, що малеча справді захворіла. І нездужання спостерігається у більшої половини вихованців однієї групи.

Одна з батьків розповіла нам, що інцидент намагаються врегулювати, "не виносячи сміття з хати". Подія ж сталася після того, як діти повернулися до садка з новорічних канікул.

“Ми у групі намагаємося вжити заходів, щоб усе це усунути. Але захворіло дуже багато діток”, — наголосила жінка.

Відповідь чиновників та директорки садка

У самому дошкільному закладі ТСН.ua у різкій формі повідомили, що публікація в мережі про інфекцію — фейк.

“Вся інформація — неправда. Вона не підтверджена. Тому я не хочу про це говорити”, — категорично відповіла директорка садка №298 Наталія Зановкіна, після чого різко поклала слухавку.

Водночас, у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради заявили, що погано себе деякі діти дійсно відчули — помітили це 11 грудня. Наступного дня із 17 вихованців групи у садок прийшли 12.

“Стало відомо, що дві дитини перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних установах міста: одна дитина у дитячій лікарні № 6 з підозрою на ГКІ, одна дитина у хірургічному відділенні дитячої лікарні № 3 з діагнозом — ацетономічний синдром, одна дитина знаходилася вдома під наглядом батьків у зв'язку з поганим самопочуттям, двої вихованців залишилися вдома за сімейними обставинами”, — заявили ТСН.ua в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Там також додали, що у дошкільній установі провели всі необхідні дезінфікувальні заходи.

Зазначимо, що у цьому ж садку в жовтні 2021 року стався ще один неприємний інцидент. Тоді вихователів спіймали на жорстокому ставленні до дітей.

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