У "Дії" будуть нові послуги: Федоров розповів подробиці

Михайло Федоров анонсував нові послуги, які вже скоро можна буде отримати у застосунку "Дія". Що про це відомо?

Застосунок "Дія" святкує 5 річницю. Завдякий цьому Україна зі 102 місця перескочила на 5 у світовому рейтингу за рівнем розвитку цифрових держпослуг.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Як з'явилась "Дія"

2020 рік - презентація невідомого на той момент застосунку, його слоганів "менше черг, більше життя" та людина в центрі уваги. І назви - складен з двох слів: "Держава і Я". Усе це називають цифровою революцією. Але вірять у неї не усі. Хтось хвилюється за злив даних. А комусь не вдається скачати додаток.

"Дію" треба було зрозуміти українцям різного віку. А ще переосмилити установам, які неможливо було уявити без паперової бюрократії.

"Ми починали з глобального супротиву, коли державні органи і інституції не вірили у створення держави, як сервісу. І важко було запустити електронний паспорт і водійське посвідчення. Це були головні перемоги", - каже віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Михайло Федоров / Фото: Associated Press

"Дія" дорослішає і починає отримувати нові документи: закордонний паспорт, ID-картку, ідентифікаційний код, ковід-сертифікати чи студентський квиток. Авторитет зростає ще більше, коли Мінцифри запускає портал "ДІЯ", на якому вже можна отримати послуги, такі як відкриття ФОП чи "є-Малятко".

"Дія" під час повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення, коли пеперові документи в багатьох залишаються в окупованих домівках - цінність цифрових зростає в рази. Статус переселенця "Дія" реєструє онлайн. З "Єдокументом" українці проїжджають блокпости і перетинають український кордон. "Дію" кілька разів намагалися зламати іноземні хакери. А торік несвідомо атакували і самі українці - коли під час відбору на Євробачення надіслали 19 мільйонів запитів за хвилину.

Які послуги доступні у "Дії"

"У нас 22 мільйони користувачів в "Дії": вже 70% всіх смартфонів мають встановлену "Дію". І ми нещодавно проводили дослідження, що 50-60% українців користуються електронними послугами і "Дія" є найбільш популярною платформою в отриманні державних послуг", - каже Михайло Федоров.

Зараз у "Дії" доступні 28 документів, понад 30 сервісів та ще понад 130 послуг. Через неї українці можуть донатити, повідомляти позиції ворога, голосувати за кандитатів на Євробачення, робити пропозиції коханим, а віднедавна навіть одружуватися через клік у смартфоні.

Десятки міжнародних нагород і звання "Найкраща інновація 2024" за версією журналу TIME. Тепер українці допомагають створити щось на кштал "Дії" одночасно кільком іншим країнам.

Які оновлення будуть у "Дії"

Штучний інтелект у всіх послугах і проєктах "Дії" - це нова стратегія Мінцифри, яку міністр Федоров презентує прямо на відкритті хабу, який відтепер керуватиме "ЕЙ-АЙ" на офіційному рівні. І розробкою цього рішення вже займаються десятки топ-менеджерів, які працюють з ШІ і використовують його у своїх компаніях.

"Ми плануємо запустити сервіс, якому можна буде поставити питання і він буде як помічник певний. Або наприклад поскаржитися на будь яку послугом голосом. Ми намагаємося зробити все, щоб ви не стикалися з державою офлайн, але якщо буде таке - щоб ви могли про це сповістити голосового помічника і він буде конвертувати цю проблему в текст, розуміти якого міністерства це відповідальність і на державний борт виносити проблему цієї сфери", - каже Михайло Федоров.

У "Дії" будуть нові послуги / Фото: www.facebook.com/diia.gov.ua (Дія)

А ще у цьому році Мінцифри планує запустити "Єконсул" - через який українці за кордоном зможуть отримати найбільш потрібні послуги. Сервіс для водіїв, де можна буде замінити техпаспорт чи здати на права оффлайн. Деталей - міністр поки не розголошує, але запевняє до 6-ої річниці "Дії" буде чим похвалитися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВРОПІ ТАКЕ Й НЕ СНИЛОСЯ! "ДІЯ" анонсувала ОНОВЛЕННЯ, яке СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО!

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