У "Дії" в день запуску "єПідтримка" не генеруються COVID-сертифікати: що сталося

У "Дії" в день запуску "єПідтримка" не генеруються COVID-сертифікати: що сталося

Деякі українці не можуть згенерувати "ковідні" документи у "Дії".

В Україні в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), яка забезпечує увесь електронний документообіг та обмін даними в медичній галузі країни, 13 грудня стався технічний збій. У зв'язку з цим громадяни нарікають на неможливість генерації COVID-сертифікатів у "Дії". Утім, несправність обіцяють усунути до сьогоднішнього вечора.

Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації у розмові з журналістом ТСН.ua.

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Зокрема, від ранку 13 грудня, коли стартувало тестування проєкту "єПідтримка", користувачі скаржаться, що не можуть згенерувати COVID-сертифікат. Після ідентифікації особи та підтвердження згоди для передавання даних з ЕСОЗ у "Дію", "ковідні" документи у переліку доступних не з'являються. Ближче до обіду в застосунку в розділі "Послуги" взагалі зникла категорія "COVID-сертифікати". Крім того, ситуація не змінюється після оновлення чи перезавантаження застосунку.

ТСН.ua

ТСН.ua

Уже під час розмови з проєктною менеджеркою Мінцифри стало відомо, що в ЕСОЗ стався технічний збій і наразі чекають, коли там відновиться робота. Попередньо, це має статися увечері.

"З огляду на те, що сертифікати не зберігаються в "Дії", перезавантаження застосунку вимагає перезапиту сертифікатів. Це зроблено для безпечності ваших і всіх користувачів медичних даних", - сказала проєктна менеджерка у Міністерстві цифрової трансформації Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, 13 грудня в пілотному режимі стартував проєкт "єПідтримка" в "Дії". Гроші за повну вакцинацію від коронавірусу поки отримають лише ті, хто попередньо записався на тестування бетаверсії. Витратити тисячу гривень можна буде в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах, на квитки "Укрзалізниці" та внутрішні авіарейси. Також можна придбати квитки на концерти. Зняти гроші готівкою або переказати на іншу картку - не вийде.

До слова, у межах програми "єПідтримка" громадяни віком від 60 років зможуть від січня витратити кошти на купівлю ліків.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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