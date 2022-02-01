У "Дії" з'явився COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцини проти COVID-19: як отримати і скільки діятиме

У "Дії" з'явився COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцини проти COVID-19: як отримати і скільки діятиме

Термін дії сертифіката становитиме 270 днів.

В Україні запрацювала можливість згенерувати COVID-сертифікат у "Дії" для тих, хто отримав бустерну дозу щеплення проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 1 лютого.

"Усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Щоб отримати цифровий документ достатньо, як і раніше, надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку "Дія"", - сказав Ляшко.

Термін дії сертифіката становитиме 270 днів від моменту отримання бустерного щеплення. Згенерувати документ можна після того, як було зроблено додаткову ін'єкцію. Також важливо, щоб медики внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров’я.

"Однак, щоб сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення", - уточнив Ляшко.

Проте, слід зауважити, що кожна країна самостійно встановлює правила перетину кордону для іноземців. Тому, перед виїздом за кордоном слід перевіряти ці правила на інтерактивній карті Міністерства закордонних справ.

Наразі понад 350 тисяч українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцин. Принаймні 1 дозою вже вакциновано половина дорослого населення. Понад 47% отримали повний базовий курс вакцинації, а саме 2 дози.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше в "Дії" прибрали функцію "Видалити сертифікат".

Читайте також: