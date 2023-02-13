У Дніпрі 40 рибалок врятували із дрейфуючої криги, а на Хмельниччині з води дістали вже тіла потопельників

Рибалок закликають бути обережними, адже крига вже занадто крихка.

Чотири години на Дніпропетровщині рятували рибалок, що дрейфували на кризі і сильний вітер ніс їх за течією, йдеться в ТСН.

Натовп людей посеред річки Дніпро помітили місцеві і викликали надзвичайників. На виклик прибули рятувальники та поліцейські з Дніпра, Кам’янського та Дніпровського району. Вони на моторних човнах наздоганяли рибалок, адже відірвані крижини через пориви вітру постійно змінювали траєкторію.

Врешті надвечір усіх - 41 рибалку врятували. Їх оглянули медики, але від шпиталізації чоловіки відмовилися. “Коли воду скинули на ГЕСі, лід упав, тріщини утворилися. Це за одну секунду. Раз і вітер робить свою справу! Все порвало за одну секунду”, - запевняє один із врятованих рибалок.

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В обласній військовій адміністрації закликають жителів зберігати здоровий глузд і не додавати проблем собі та рятувальникам, які й без того мають надзвичайне навантаження.

А ще двох чоловіків удалося витягти з води живими на Хмельниччині. У Старокостянтинові двоє рибалок пробили ополонки на річці, де сильна течія. Уже за кілька хвилин один провалився під кригу, другий - намагався дістати товариша, і теж пішов під воду. Рятувальники, яких викликали самовидці, змогли дістати їх. Чоловіки зараз у лікарні з переохолодженням.

А от у селі Стреків ніхто не бачив як двоє рибалок пішли під воду. Тіла знайшли під кригою після кількох годин пошуків.

Чотири години на кризі – на Дніпропетровщині врятували 41 рибалку

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