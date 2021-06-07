У Дніпрі 5-річна дівчинка випала із вікна шостого поверху і не отримала жодного переламу

Проте у дитини є забій головного мозку, але загрози життю немає.

У Дніпрі п’ятирічна дівчинка випала з шостого поверху і вижила, та навіть не отримала жодного перелому.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Медики припускають, дитину врятували мотузки для білизни, що були натягнуті на нижчих поверхах, і саме вони уповільнили падіння. Усе сталося у спальному районі міста. Мати вийшла до ванної, дівчинка в цей момент прокинулася і підійшла до відчиненого вікна. «Вона вийшла до ванни. Вероніка, оскільки вихідний, вона спить до дев'яти, десяти годин. Але як виявилося, в цей момент вона прокинулася. Сітка була москітна, але вона відкрита була», - розповідає бабуся дівчинки Людмила Коротич.

Швидку викликали свідки падіння дитини. Нині дівчинка у реанімації, втім лікарі кажуть, загрози для життя немає. Дівчинка при тямі, але про страшне падіння нічого не пам’ятає. Незабаром її переведуть до нейрохірургічного відділення. «Черепно-мозкова травма. Забій головного мозку. Пошкоджень внутрішніх органів чи переломів кісток у дитини немає. З огляду на обставини травми, можна вважати дивом для неї», - переконує генеральний директор Обласної дитячої лікарні Олексій Власов.

Тим часом поліція розслідує усі обставини. Відомо, що родина перебуває на обліку як сім’я, що опинилась у складних обставинах.

Новини України: у Дніпрі з шостого поверху випала 5-річна дівчинка і лишилася цілою

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