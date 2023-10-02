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У Дніпрі 8-річна Софія збирає кошти для підрозділу батька: воїн після полону повернувся на фронт

Автор
Анастасія Невірна
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У Дніпрі 8-річна Софія збирає кошти для підрозділу батька: воїн після полону повернувся на фронт

Софія Клименко

Дівчинка та її вокальна школа організували концерт просто неба.

8-річна Софія Клименко разом з учнями своєї вокальної студії збирає на пікап для татового підрозділу. Юрій Клименко - один із захисників "Азовсталі". Пораненим за наказом командування вийшов у полон. Після обміну та відновлення він знову на фронті. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. 

У середмісті Дніпра діти організували невеликий концерт. Серед них 8-річна Софія Клименко. Дівчинка вже три роки займається вокалом. Мала десятки виступів, однак цей для неї особливий. Бо збирає кошти для татового підрозділу.

Софія - донька захисника Азовсталі Юрія Клименка. Повномасштабна війна застала їх у рідному Маріуполі. Тато військовий одразу став на захист міста. Дівчинка з мамою з окупації вибрались. Змогли дістатись до Дніпра. Батько ж до останнього дня був на "Азовсталі".

Зв’язку не було, тож на картоні писав дружині записки, і за можливості відправляв фото з ними. У такий спосіб і покликав під вінець. Та швидко побачитись не вийшло. У день здачі в полон Юрій отримав поранення. Потрапив до лікарні Донецька і 40 днів був там. Далі - обмін і щойно дозволили лікарі, повінчався із дружиною.    

Батько Софії - Юрій Клименко / ©
Батько Софії - Юрій Клименко

Згодом народилась і друга донечка Соломійка. А Юрій відновився після поранення і вже півроку, як знову у війську. Боронить Україну на Донецькому напрямку. Вікторія Клименко каже, що старша донька Софія підслухала розмову дорослих, зрозуміла, що треба купувати пікап, і запродувала допомогу.

Ідею підтримала викладачка вокалу та усі учні студії. Тож вийшов цілий концерт. 

"Ми співаємо тільки українські пісні. Діти, вони вміють пережити ці пісні, бо відчувають все, що відбувається в країні", - каже викладачка вокалу та музики Діана Мирошниченко. 

Понад годину тривав цей виступ. У більшості слухачів на очах були сльози. Так щиро діти співали про Україну та свою мрію про перемогу. І головне, готові були для цього щось робити.  

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 16:00 за 2 жовтня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у Кропивницькому 9-річний Максим влаштував блокпост та понад рік збирає гроші на ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
275
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