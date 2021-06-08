У Дніпрі 8-річний хлопчик проковтнув деталь від кубика Рубіка: дитину забрали до лікарні

Медики провели обстеження і витягли з тіла дитини чужорідний предмет.

У Дніпрі дитина проковтнула деталь від кубика Рубіка. Хлопчика госпіталізували до Дитячого ендоскопічного центру.

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Про це на сторінці в соцмережі написав лікар-ендоскопіст Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Сергій Щудро.



Так, 8-річна дитина тримала у роті фрагмент головоломки та несподівано проковтнула його. В результаті чого хлопчика госпіталізували до лікарні, де йому провели обстеження.



“Встановлено діагноз: стороннє тіло в шлунку. Під седацією (суміш кисню і закису азоту, яка розслабляє і заспокоює дитину, — ред.) чужорідне тіло зі шлунка видалили”, — розповів Сергій Щудро.



ТСН.ua медик також уточнив, що дитину після проведення обстеження виписали. Зараз вона перебуває вдома.



Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі дитина проковтнула 10-гривневу монету.

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