У Дніпрі 8-річний хлопчик проковтнув деталь від кубика Рубіка: дитину забрали до лікарні

Медики провели обстеження і витягли з тіла дитини чужорідний предмет.
У Дніпрі дитина проковтнула деталь від кубика Рубіка. Хлопчика госпіталізували до Дитячого ендоскопічного центру.
Про це на сторінці в соцмережі написав лікар-ендоскопіст Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Сергій Щудро.
Так, 8-річна дитина тримала у роті фрагмент головоломки та несподівано проковтнула його. В результаті чого хлопчика госпіталізували до лікарні, де йому провели обстеження.
“Встановлено діагноз: стороннє тіло в шлунку. Під седацією (суміш кисню і закису азоту, яка розслабляє і заспокоює дитину, — ред.) чужорідне тіло зі шлунка видалили”, — розповів Сергій Щудро.
ТСН.ua медик також уточнив, що дитину після проведення обстеження виписали. Зараз вона перебуває вдома.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі дитина проковтнула 10-гривневу монету.