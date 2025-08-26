У Дніпрі 9-річна дівчинка впала у кому після відпочинку в парку: що сталось

У Дніпрі рятують дитину / © pixabay.com

Лікарі борються за життя 9-річної дівчинки, яка тяжко травмувалася у парку відпочинку Дніпра. На дитину впала артінсталяція у вигляді барного стільця.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На відео з камер спостереження видно, як дівчинка чіпляється за конструкцію і перевертається разом з нею. З переломами черепа у тяжкому стані постраждалу доправили до лікарні, де одразу ж провели нейрохірургічну операцію. Зараз дитина у комі.

ЇЇ батько має намір звернутись до правоохоронців. Стверджує, величезний стілець інсталяції зовсім не був закріплений. Тож адміністрація парку має понести відповідальність. Поліція та прокуратура уже відкрили кримінальне провадження за фактами неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей і службової недбалості. Тривають слідчі дії. Тим часом лікарі обережні в прогнозах, кажуть загроза життю дівчинки зберігається.

«Основна травма, що дитина отримала це черепно-мозкова травма з переломом кісток потилиці та скроневої кістки і також є внутрішньо-мозковий крововилив в шлуночкову систему мозку. Стан поки що залишається тяжкий, поки що зберігається загроза життю. Гострий період при черепно-мозкових травмах триває від 2 до 5 діб. Тобто це той час, за який стан дитини може погіршитися», — каже медик.

