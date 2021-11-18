У Дніпрі адміністраторку будинку для літніх, де сталася пожежа, відправили під домашній арешт: жінка провину не визнає

У Дніпрі адміністраторку будинку для літніх, де сталася пожежа, відправили під домашній арешт: жінка провину не визнає

Зараз обирають запобіжний захід для няні-санітарки, а вже завтра суд вирішить - чи відправити до СІЗО підприємицю, яка влаштувала цей бізнес.

У Бабушкінському райсуді Дніпра обирають запобіжний захід трьом фігуранткам справи про трагедію в будинку для літніх людей. Там у вівторок загинуло 5 немічних жінок. Підозру оголосили підприємиці, що організувала заклад, адміністраторці та няні-санітарці. Прокуратура вимагала арешту.

Про те, чи заарештували підозрюваних і що вони пояснюють - 18 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

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Так, майже сім годин обирали запобіжний захід адміністраторці будинку для літніх людей. Жінка плакала і свою провину заперечувала. Ірині Кліперт 44 роки. Вона з села Донецької області. Роботу у Дніпрі у будинках для літніх людей знайшла за оголошенням. На підприємицю працювала від січня, але, як виявилося вже після трагедії, на роботу офіційно її ніхто так і не оформив.

Прокуратура вважає, що вона мала стежити за дотриманням правил протипожежної безпеки, а отже - і відповідальна за трагедію. Натомість захист жінки заявляє - вона - невинна.

"Вона виконувала функції адміністраторки, вона надавала вказівки іншим працівникам та зазначала, хто і за що відповідає: коли потрібно вмикати і вимикати кондиціонер, як потрібно користуватися зазначеною технікою, а також вона зазначала - де потрібно зачиняти на ніч двері, а де - не потрібно", - зазначила прокурорка центральної окружної прокуратури Юлія Грудєва.

"Вона офіційно не була працевлаштована. Немає жодної посадової інструкції. Не затверджено взагалі жодного положення про цей пансіонат для людей похилого віку. Не затверджена інструкція про дотримання правил протипожежної безпеки", - переконував адвокат Віталій Єлькін.

Сама ж підозрювана адміністраторка в суді заявила, що ця кімната взагалі не була пристосована для того, щоб там перебували літні люди.

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"Керівництво винайняло цей будинок, керівництво туди приїздило, бачило. У тій кімнаті взагалі не мали мешкати люди - вона не опалювалась. Вони (керівництво - Ред.) це все бачили і не вживали ніяких заходів. Я просто у них работала", - говорить жінка.

Згідно з рішенням суду, адміністраторка перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Прокуратура вже заявила, що оскаржуватиме рішення і вимагатиме відправити її до СІЗО.

Зараз обирають запобіжний захід для няні-санітарки, а вже завтра суд вирішить - чи відправити до СІЗО підприємицю, яка влаштувала цей бізнес. Усім трьом жінкам загрожує до 8 років ув'язнення.

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