У Дніпрі через раптовий напад епілепсії водій вчинив ДТП: чи мав він право сідати за кермо

У Дніпрі через раптовий напад епілепсії водій вчинив ДТП: чи мав він право сідати за кермо

Жертв у результаті аварії немає.

Епілепсія за кермом ледь не коштувала життя людям у Дніпрі: через раптовий напад хвороби та відсутність контролю автомобілем сталася масштабна аварія. Крім понівеченого заліза та невеликих травм пасажирів зустрічної маршрутки, все обійшлося без втрат. Зараз правоохоронці з’ясовують, чи мав право водій, в якого напади епілепсії, взагалі сідати за кермо.

Як має працювати система медичної перевірки водіїв і хто взагалі немає права сідати за кермо, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

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У місті Дніпро водію мікроавтобуса просто під час руху стало зле. На шляху йому трапились поліцейські, які дивом уникнули зіткнення. Після того бус зачепив два інших авто, зрештою зупинився на тротуарі. У водія стався напад епілепсії. Весени 2020 року моторошне ДТП сталося в центрі Києва: водій позашляховика виїжджає на пішохідну зону, авто несеться просто на людей і влітає в зупинку громадського транспорту. Двоє осіб загинули. За висновками прокуратури, 66-річний водій зомлів. Вади здоров’я не дозволяли йому взагалі сідати за кермо.Торік у червні в Одесі чоловіку стало зле за кермом і він дивом не влетів у дитячий майданчик. Кермувальник знепритомнів, а згодом його взагалі довелось реанімувати на місці.

Подібні випадки на українських дорогах трапляються нерідко. Диво, якщо при цьому водій, якому стало зле, не зачепить інші автівки або не наїде на людей. Як так стається, що люди, які керують автомобілем, можуть мати серйозні проблеми зі здоров’ям? Головна відповідь - корупція, бо довідку без проблем можна купити. Утім, наявність "липової" довідки врятує не завжди - особливо при ДТП.

Через раптовий напад епілепсії у водія в Дніпрі сталася аварія

Змінити ситуацію хотіли і в МОЗ, де розробляли спеціальну форму довідки, яку складно підробити. Змін жадав і ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет: планував запровадити електронний реєстр довідок, куди б потрапляли лише справжні документи. Проте на даний момент жодних змін.

Тим часом в Україні діє Закон, що затверджує перелік хвороб і вад, з якими за кермо зась. Якщо б кожен водій проходив повну медкомісію, то за кермо не допустили велику кількість охочих. Адже серед них: вади зору та захворювання очей; розлади та хвороби, що впливають на вестибулярний апарат; порушення опорно-рухового апарату або хвороби, що зменшують рухливість; ідсутність кінцівок; захворювання судин і серця; хвороби, що значно ускладнюють дихання, хронічні психічні захворювання і стани, що прирівнюються до них. Зокрема, й епілепсія.

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