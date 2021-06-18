У Дніпрі через зливи обваливсь вже майже кілометр набережної

В місцевому парку люди ловили рибу голими руками.

На Дніпропетровщині знеструмлено 70 населених пунктів. А в обласному центрі знову підтоплення і руйнування, стався вже третій за півтора тижня обвал набережної.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

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Небезпечний відрізок завдовжки приблизно сто метрів огороджений, а комунальники розбирають обвал. Всього ж за оцінками чиновників, від підтоплення постраждало близько 900 метрів набережної, яку планують відновити після припинення дощів.

Аби убезпечити жителів міста чиновники перекрили пішохідну зону навколо обвалу. Чергова злива розпочалася приблизно о десятій вечора. Протягом кількох годин затопило чи не усе місто. Відеокадри нічної негоди містяни активно поширювали у соцмережах. На кадрах видно як автомобілі пливуть навіть центральними проспектами.

А зранку по вулицях попливши човни, а в місцевому парку люди ловили рибу голими руками.

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Та якщо у середмісті вода зійшла доволі швидко, бо комунальники цілодобово прочищають ливнівки, то мешканці приватний сектор плаває і досі. Підтопленими залишаються 55 домоволодінь, та понад сотня обійсть. Аби відкачати воду додатково залучили техніку та рятувальників із Новомосковська та Кам'янського, які майже не постраждали від негоди. Утім, навіть цих ресурсів не вистачає, мешканцям доводиться самостійно осушувати свої ділянки. Тут рахують збитки - змиті городи, понівечені меблі в будинках. «Купив насос, качаю другу добу сам воду. Собака залишився, кішка - немає вже, потонула», - каже місцевий мешканець.

Нічний буревій пообривав і лінії електропередач у майже 7 десятках населених пунктів області. На ранок без світла сиділи близько 30 тисяч жителів , утім нині електропостачання повернули вже більш як до двох третіх знеструмлений осель.

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