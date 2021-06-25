На очах у перехожих: у Дніпрі чоловік порізав ножем жінку та її однорічну доньку

На очах у перехожих: у Дніпрі чоловік порізав ножем жінку та її однорічну доньку

Між громадянином та його 28-річною співмешканкою розгорівся скандал.

У центрі Дніпра чоловік з ножем напав на жінку та її однорічну доньку. Громадянин поранив скроню жінки і зап'ястя руки дитини. Постраждалих госпіталізували в лікарню.

Про це ТСН.ua повідомили в Дніпровському відділенні поліції.

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Як стало відомо, інцидент стався вдень 24 червня на Європейській площі. Там в одному з магазинів між чоловіком і його 28-річною співмешканкою розгорілася сварка. В результаті чого чоловік завдав жінці і її дитині ножові поранення.

"У поліцію надійшло повідомлення, що на Європейській площі чоловік завдав поранення 28-річній жінці і дитині 2020-го року народження. Особа чоловіка встановлена. Зараз правоохоронці встановлюють його місцезнаходження. За фактом події внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 ("Умисне легке тілесне ушкодження") КК України", — розповіла нам пресофіцер Дніпровського відділення поліції Аліна Стадник.

Відео події згодом потрапило в соцмережі. На ролику видно, як на площі сидить жінка з закривавленую скронею. По всій видимості, до моменту приїзду "швидкої" і поліції допомогу потерпілим надавали місцеві жителі.

Відзначимо, що за нанесення тілесних ушкоджень чоловіку загрожує штраф або виправні роботи.

Нагадаємо, що в Дніпрі на території школи №137 місцеві жителі виявили труп чоловіка. Померлим виявився охоронець навчального закладу.

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