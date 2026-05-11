Напад на військовослужбовців ТЦК: в Україні суворо покарали чоловіка

У Дніпрі покарали чоловіка за напад на військових

У Дніпрі до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який напав на військовослужбовців ТЦК. Чоловік у службовому мікроавтобусі влаштував різанину і тяжко поранив воїнів, які воювали на Донеччині та Луганщині.

Про це йдеться у вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра.

Що відомо про напад на військових ТЦК у Дніпрі

Подія сталася 25 грудня 2025 року поблизу вулиці Калинової у Дніпрі. Група оповіщення, до якої входили військовослужбовці разом із поліцейською, зупинила чоловіка для перевірки документів.

За матеріалами справи, чоловік відмовився представлятися та надавати документи. Через це військовослужбовці ухвалили рішення про адміністративне затримання та доправлення його до ТЦК.

«Я повертався з магазину, придбав пластиковий таз. Мене оточили чоловіки у формі. Я сказав, що буду спілкуватися тільки з поліцейською. Військові схопили мене, почали затягувати в бус, викрутили руки та розпилили в очі газ», — заявив обвинувачений.

Опинившись у салоні Renault Master разом із двома військовослужбовцями, чоловік, за його словами, «піддався паніці». Він знайшов на підлозі автівки ніж і почав хаотично завдавати ударів.

Військові дістали тяжкі поранення

Старший солдат дістав проникне поранення живота з випадінням кишківника (травматична евентерація) та поранення рук і сідниці.

Солдат дістав глибоку різану рану стегна з пошкодженням великої підшкірної вени та численні рани рук.

Обоє потерпілих втратили багато крові та перенесли складні операції. Варто зазначити, що обидва військові — учасники бойових дій: один із них воював на Донеччині та Луганщині, а інший під Торецьком та на Курщині.

Військові, на яких напав чоловік, воювали на фронті / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Позиція сторін та рішення суду

У суді нападник провину визнав, розкаявся та добровільно відшкодував потерпілим частину збитків. Потерпілі військові вибачили нападника і не наполягали на суворому покаранні.

Захист намагався довести, що дії працівників ТЦК були неправомірними, проте суд зазначив, що жодних доказів перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК) у залі засідань надано не було.

Вирок суду:

Суд визнав дії нападника умисним завдаванням тяжких тілесних ушкоджень службовим особам (ч. 3 ст. 350 КК України).

З огляду на тяжкість злочину, суд призначив 5 років позбавлення волі — це мінімальна межа за цією статтею.

Чоловік залишатиметься під вартою до набрання вироком чинності.

