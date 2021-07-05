У Дніпрі чоловік тричі переїхав колишню співмешканку: йому загрожує до 15 років в'язниці

Автівку знайшли за два квартали від місця ДТП. На капоті була вм'ятина від удару, а на колесі - кров.

На околиці Дніпра водій "Славути" наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Протягнув її дорогою 20 метрів, а після - здав назад і переїхав знову. Сам із місця інциденту втік. Жінка вижила, вона перебуває у реанімації в тяжкому стані.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

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Аварія сталася на околиці Дніпра. Приватний сектор, тож пішохідних переходів та світлофорів тут немає. Автомобіль летів у бік виїзду з міста, збив жінку та ще й проїхався по ній повторно. На асфальті досі лишається пляма крові, а от гальмівного сліду тут немає. Водій навіть не думав гальмувати – запевняє свідок аварії. Чоловік бачив усе від початку до кінця і упевнений – водій "Славути" цілеспрямовано збив жінку. Розказав, що знає і потерпілу і кермувальника. Їй 44, а він на кілька років старший. Все сталося сьогодні о 8:30 ранку.

За словами свідка – донедавна водій легковика та потерпіла жили разом. Але близько тижня тому вона від нього пішла. Наїзд стався буквально за 100 метрів від нового житла жінки. Схоже, чоловік чекав, допоки колишня вийде на дорогу. Про нього місцеві кажуть як про агресивну та часом неадекватну людину.

Попри численні травми жінка вижила – непритомну у важкому стані її ушпиталила швидка допомога. Лікарі вже зробили дві операції, утім від прогнозів поки утримуються.

"Забій головного мозку важкого ступеня, є перелом плечової кістки, розрив печінки. Стан її тяжкий, вона на штучній вентиляції легень. Загроза життю зберігається", - каже заступник медичного директора з хірургічної допомоги обласної лікарні імені Мечникова Юрій Скребець.

Після потрійного наїзду на жінку водій втік. Незабаром правоохоронці знайшли цю "Славуту" кинутою буквально в двох кварталах від місця аварії. На автівці були сліди від удару та пляма крові на колесі. А у салоні сидів чоловік. Копам заявив, що за кермом був не він. Його допитали і відпустили. Хто він і що робив у чужій автівці - в поліції не кажуть. Водія-порушника досі розшукують. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею замах на вбивство. Водієві, що ледь не вбив свою колишню, загрожує до 15 років ув'язнення.

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Нагадаємо, у Тернополі чоловіка під час ремонту розчавив його власний автомобіль. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

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