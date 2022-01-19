У Дніпрі чоловіка на трасі так збило авто, що аж відірвало ногу

У Дніпрі чоловіка на трасі так збило авто, що аж відірвало ногу

Чоловік загинув від отриманих травм

Смертельна аварія на в’їзді до Дніпра - чоловік перебігав трасу, коли його на повній швидкості збив легковик.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Удар був такої сили, що пішоходу відірвало ногу, чоловік загинув на місці.

Пішохідного переходу, де перебігав загиблий, на цій ділянці траси немає. Ба більше, там стоїть відбійник, що розділяє зустрічні смуги руху. За дві сотні метрів є світлофор, пішохід вирішив зекономити час і не йти до нього.

Поліція відкрила провадження, з'ясовує також, із якою швидкістю їхав трасою легковик.

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