У Дніпрі десятки будинків після зливи стоять затопленими: там не будують зливову каналізацію

Рівень води подекуди сягає сорока сантиметрів.
Десятки будинків та майже сотня обійсть досі затоплені у Дніпрі. Рівень води подекуди сягає сорока сантиметрів.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Після чергової зливи рятувальники працюють у посиленому режимі, аби відкачати воду. Але вона знову прибуває, бо дощить чи не щодня. Тільки від початку червня до надзвичайників надійшло понад сімсот звернень від жителів приватного сектору з районів, розташованих у низині. І так повторюється з року в рік.
У мерії пояснюють, будувати тут зливову каналізацію надто дорого. Крім того, люди й самі засмічують річку Гнилокиш, де стрімко піднялася вода під час злив. Рятувальники вже дістали звідти півтори тонни сміття.
Нагадаємо, що у затопленій раптовою зливою Керчі, інспектувати яку приїхав самопроголошений голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов, слідом за човном, на якому його возили - гребли кролем троє рятувальників. Їм у човні місця ймовірно не вистачило.
Вночі у місті пройшла потужна злива, опадів вилилося вдвічі більше за місячну норму. Тому Керч пішла під воду, вулицями центру стало неможливо проїхати, затопило десятки машин. Синоптики твердять, негода триватиме до п’ятниці.