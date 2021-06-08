У Дніпрі дитина вижила після падіння з вікна: медики розповіли, що могло її урятувати

Матір дівчинка у цей час перебувала у ванній.

У Дніпрі 5-річна дівчинка випала з 6-го поверху і вижила. Навіть не дістала жодного перелому, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Медики припускають, що дитину врятували мотузки для білизни, що були натягнуті на нижчих поверхах, і саме вони уповільнили падіння. Усе сталося в спальному районі міста. Матір вийшла до ванної кімнати, дівчинка в цей момент прокинулась і підійшла до відчиненого вікна. "Швидку" викликали свідки падіння дитини. Нині дівчинка в реанімації, втім лікарі кажуть: загрози для життя немає. Дитина при тямі, але про страшне падіння нічого не пам’ятає. Незабаром її переведуть до нейрохірургічного відділення. Тим часом поліція розслідує всі обставини. Відомо, що родина перебуває на обліку як сім’я, що опинилась у складних обставинах.

Бабуся дівчинки розповіла, що зазвичай дівчинка спить довго, проте цього разу вона прокинулася. На вікні була прочинена москітна сітка.

Лікарі кажуть, що у дитини - черепно-мозкова травма та забій головного мозку, але пошкодження внутрішніх органів або переломів кісток у дитини немає. Враховуючи обставини травми - цей випадок можна вважати дивом.

Нагадаємо, у Вінницькій області 3-річний хлопчик випав з балкона п’ятого поверху і вижив. Дитина впала на мотузки для білизни, це і пом'якшило падіння.

Нагадаємо, у Львові 5-річна дівчинка висунулась з вікна 7 поверху, дитину від трагедії врятували перехожа і патрульні.

Новини України: у Дніпрі 5-річна дівчинка вижила після падіння з 6 поверху

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